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صحة أسوان تنظم ندوات تثقيفية احتفالًا باليوم العالمي للالتهاب الكبدي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:14 م
ندوات تثقيفية إحتفالًا
ندوات تثقيفية إحتفالًا باليوم العالمى للالتهاب الكبدى
شاذلى عبد الفتاح
نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، عددا من المؤتمرات والندوات التثقيفيه الخاصة بأمراض الكبد الفيروسية على مستوى جميع الوحدات الصحية بالمحافظة تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان وبمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لإلتهاب الكبد الفيروسى.

من جانبه أشار الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هذه الندوات تأتى فى إطار الجهود المبذولة لمكافحة أمراض الكبد والتى تعد من أخطر التحديات التى تهدد صحة الإنسان.

وقال إيهاب حنفى إن هذه الندوات تهدف إلى دعم ورفع الوعى الثقافى لدى أهالى ومواطنى أسوان بخطورة الأمراض الكبدية والتوعية بأنواعها وأسبابها، بالإضافة إلى إستعراض أعراضها وطرق الوقاية منها وأساليب وطرق علاجها .

وتابع حنفى بأنه يضاف لذلك الجهود الحكومية الجارية لمواجهة هذه الأمراض الفيروسية الخطيرة والقضاء عليها تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى المستمرة بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات والأساليب اللازمة للإرتقاء بمستوى الصحة العامة للمواطن البسيط بإعتبارها من أهم العناصر الرئيسية لبناء الإنسان .
صحة أسوان تنظم ندوات تثقيفية احتفالًا باليوم العالمي للالتهاب الكبدي
صحة أسوان تنظم ندوات تثقيفية احتفالًا باليوم العالمي للالتهاب الكبدي
صحة أسوان تنظم ندوات تثقيفية احتفالًا باليوم العالمي للالتهاب الكبدي
صحة أسوان تنظم ندوات تثقيفية احتفالًا باليوم العالمي للالتهاب الكبدي
صحة أسوان تنظم ندوات تثقيفية احتفالًا باليوم العالمي للالتهاب الكبدي

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