صحة أسوان تنظم ندوات تثقيفية احتفالًا باليوم العالمي للالتهاب الكبدي

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، عددا من المؤتمرات والندوات التثقيفيه الخاصة بأمراض الكبد الفيروسية على مستوى جميع الوحدات الصحية بالمحافظة تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان وبمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لإلتهاب الكبد الفيروسى.





من جانبه أشار الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هذه الندوات تأتى فى إطار الجهود المبذولة لمكافحة أمراض الكبد والتى تعد من أخطر التحديات التى تهدد صحة الإنسان.





وقال إيهاب حنفى إن هذه الندوات تهدف إلى دعم ورفع الوعى الثقافى لدى أهالى ومواطنى أسوان بخطورة الأمراض الكبدية والتوعية بأنواعها وأسبابها، بالإضافة إلى إستعراض أعراضها وطرق الوقاية منها وأساليب وطرق علاجها .



