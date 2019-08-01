أحمد سليمان نائبا لرئيس جامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا والبحوث

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القرار رقم ٢٥٥ لسنة ٢٠١٩ بتعيين الدكتور احمد محمد محمد سليمان، نائبًا لرئيس جامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك حتي تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة في ١٣فبراير من العام المقبل.



جدير بالذكر ان الدكتور احمد سليمان قد شغل منصب مديرًا لمركز الجودة بالجامعة وعميدًا لكلية العلوم لفترتين متتاليتين، ثم مشرفا علي قطاع الدراسات العليا بالجامعة قبل ان يكون نائبا لها.