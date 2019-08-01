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الاتحاد العربي للتحكيم: نسعى للحد من إحالة النزاعات المالية إلى الأجانب

الخميس 01/أغسطس/2019 - 02:38 م
صدى البلد
حمادة خطاب
قال سمير زبدية، الأمين العام للاتحاد العربي للتحكيم، ان التحكيم والوساطة هي الوسيلة الودية لفض المنازعات التي قد تنشأ بين رجال الأعمال والمؤسسات وحتى الدول، مؤكدا أنها تتمتع بعدد من المزايا منها السرية المطلقة، السرعة في انهاء النزاع، والكلفة الأقل مقارنة بالتقاضي، كما أن القرار يصدر بشكل بات، ويوضع حيز التنفيذ.

وأشار سمير زبدية، خلال افتتاح مؤتمر "التحكيم العربي وأثره على المعاملات البنكية والغير مصرفية" إلى أن الاتحاد العربي للتحكيم يهدف ليكون له دورا مهما في التحكيم والحد من إحالة النزاعات المالية في الوطن العربي إلى الجانب الأجنبي.

وأوضح سمير زبدية أنه منذ تأسيس الاتحاد أنجز الكثير من الأمور، منها لوائح وأنظمة وقواعد المحكمة العربية الاقتصادية، ومركز الوساطة، ووقع بروتوكول مبدئي مع الصين، وتم دعوتنا لزيارة الصين خلال العام الحالي لتوقيع البروتوكول النهائي، إضافة لاتصالات مع عدة مراكز تحكيم دولية.

ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات علمية، الأولى بعنوان، القواعد الإجرائية للجوء للتحكيم أمام محكمة التحكيم العربية، والثانية بعنوان، آليات فض وتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات البنكية، والثالثة بعنوان، ضمانات اللجوء للتحكيم للقطاعات المالية غير للمصرفية، يعقبها الجلسة الختامية لعرض توصيات المؤتمر.
الاتحاد العربي للتحكيم: نسعى للحد من إحالة النزاعات المالية إلى الأجانب
الاتحاد العربي للتحكيم: نسعى للحد من إحالة النزاعات المالية إلى الأجانب
الاتحاد العربي للتحكيم: نسعى للحد من إحالة النزاعات المالية إلى الأجانب
الاتحاد العربي للتحكيم: نسعى للحد من إحالة النزاعات المالية إلى الأجانب
الاتحاد العربي للتحكيم: نسعى للحد من إحالة النزاعات المالية إلى الأجانب

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