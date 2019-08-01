نزاهة القضاء الكويتي خلال غزو العراق.. رئيس الحكومة المعين يروي تفاصيل

نشرت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم، الخميس، تصريحات للكويتي علاء حسين الذي عين رئيسًا لـ الحكومة الموقتة للكويت بعد ثلاثة أيام من الغزو، والتي كشف فيها واحدة من محطات الغزو العراقي للكويت التي تعد شاهدًا على نزاهة القضاء الكويتي وثقة الجميع به.
وقالت الصحيفة إن الكويتي علاء حسين اختار العودة للبلاد ليواجه الحكم الغيابي الذي صدر بحقه من محكمة أمن الدولة التي شكلتها الحكومة الكويتية بعد تحرير الكويت إثر إدانته بتهمة الخيانة العظمى على خلفية تعيين النظام العراقي له وقتها رئيسًا لما يسمى الحكومة المؤقتة بعد ثلاثة أيام من الغزو الغاشم.
وعاد علاء في يناير 2000 للمثول اختياريًا أمام القضاء الكويتي قادمًا من النرويج، لتستأنف محاكمته من جديد وليتم بعدها تخفيف حكم الإعدام الصادر بحقه إلى السجن المؤبد 25 عامًا.
وكان الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد أمر وقتها بسرعة تسليم أبناء حسين الأربعة لذويهم بانتظار ما قد تسفر عنه الإجراءات القانونية بحق والدهم، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية، فيما لم تسع الكويت لمنع ظهور حسين في الإعلام الكويتي أو الدولي قبل عودته للكويت، الأمر الذي دعا رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الراحل جاسم القطامي للتأكيد على أن سمعة الكويت في مجال حقوق الأفراد وكرامات الأشخاص لها وضع متميز.
وقالت الصحيفة إن الكويتي علاء حسين اختار العودة للبلاد ليواجه الحكم الغيابي الذي صدر بحقه من محكمة أمن الدولة التي شكلتها الحكومة الكويتية بعد تحرير الكويت إثر إدانته بتهمة الخيانة العظمى على خلفية تعيين النظام العراقي له وقتها رئيسًا لما يسمى الحكومة المؤقتة بعد ثلاثة أيام من الغزو الغاشم.
وعاد علاء في يناير 2000 للمثول اختياريًا أمام القضاء الكويتي قادمًا من النرويج، لتستأنف محاكمته من جديد وليتم بعدها تخفيف حكم الإعدام الصادر بحقه إلى السجن المؤبد 25 عامًا.
وكان الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد أمر وقتها بسرعة تسليم أبناء حسين الأربعة لذويهم بانتظار ما قد تسفر عنه الإجراءات القانونية بحق والدهم، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية، فيما لم تسع الكويت لمنع ظهور حسين في الإعلام الكويتي أو الدولي قبل عودته للكويت، الأمر الذي دعا رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الراحل جاسم القطامي للتأكيد على أن سمعة الكويت في مجال حقوق الأفراد وكرامات الأشخاص لها وضع متميز.