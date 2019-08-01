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فن

‎على عهدكم كنتم.. ناصيف زيتون يوجه رسالة للجيش السوري في عيده

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:19 م
ناصيف زيتون
ناصيف زيتون
سعيد فراج
وجّه الفنان السوري ناصيف زيتون، رسالة إلى الجيش السوري بمناسبة عيد الجيش السوري اللبناني الـ 74.

وغرَّد ناصيف زيتون عبر حسابه على "تويتر": «‎على عهدكم كنتم.. وعلى عهدكم باقون.. رجال #الوطن و #الشرف و #الإخلاص.. كل عام وأنتم سادة كل ميدان.. وفي قلوب كل السوريين.. 1 آب #عيد_الجيش_العربي_السوري».

ويحتفل لبنان وسوريا اليوم بعيد الجيش السوري اللبناني الـ74 الذي يصادف 1 أغسطس، بحضور قادة البلد، وعدد كبير من العسكريين.

وعلى جانب آخر، حققت أغنية تكة للفنان السوري ناصيف زيتون، 23 مليونًا و562 ألف مشاهدة بعد طرحها في 13 يونيو الماضي عبر يوتيوب.

أغنية تكة من كلمات ضياء اشا، وألحان عمر الخيار، وتوزيع عمر الصباغ.

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