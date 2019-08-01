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محافظات

تخصيص 20 ألف متر للشركة القابضة للصوامع والتخزين بالإسماعيلية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:25 م
صدى البلد
انجي هيبة
أصدر اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية قرارًا رقم 418 لسنة 2019 بتعديل المادة الأولى من قرار المحافظ رقم 614 لسنة 2016 بشأن الموافقة على تخصيص مساحة 20000 م عشرون ألف متر مربع للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

وجاء ذلك - بحسب بيان الخميس - بزيادة مساحة 2935م لتصبح المساحة الاجمالية 22935م"اثنين وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثون متر" للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بدون مقابل لإقامة صومعة معدنية.

وتسمل حدودها الحد البحرى باقى أرض المنفعة العامة بطول 139م، الحد الشرقى باقى أرض المنفعة العامة بطول 165م ثم زراعات، الحد القبلي باقي أرض المنفعة العامة بطول 139م ثم زراعات، الحد الغربى باقى أرض المنفعة العامة بطول 165 م.

على أن يعمل بهذا القرار فور صدوره وعلى جميع المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.

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