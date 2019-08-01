شاهد.. رسالة الرئيس السيسي للمصريين

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو من جلسة "اسأل الرئيس" في المؤتمر الوطني الدورى السابع للشباب، وذلك تحت عنوان "رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشباب".
وجاء في الفيديو: "حجم العمل والإنجاز إللي بيتم في الدولة والظروف اللي إحنا كنا فيها، كعدد سنين عمل، إنجاز غير مسبوق، ومش بقوله علشان أنا موجود هنا، لا والله، لكن المطلوب ضخم جدا، إلي عمل ده بردوا مش أنا ومش الحكومة بس، ده بينا كلنا، الحكومة والموظفين، أيوه الدولة الناس، الناس هي اللي بتشتغل".
واضاف الرئيس قائلا: "عايز أقولكم كل ما تلاقو نفسكم بتشتكوا أو مش عجبكم حاجة اشتغلوا أكتر، كل أما تتضايقوا اشتغلوا أكتر، كل أما حد يطول لسانه عليكم متردوش عليه، اشتغلوا أكتر، أما حد يتآمر عليكم مضيعوش وقت معاه، ضيعوا وقت مع العمل والجهد، أنا عايزكم جنب مني".
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وجاء في الفيديو: "حجم العمل والإنجاز إللي بيتم في الدولة والظروف اللي إحنا كنا فيها، كعدد سنين عمل، إنجاز غير مسبوق، ومش بقوله علشان أنا موجود هنا، لا والله، لكن المطلوب ضخم جدا، إلي عمل ده بردوا مش أنا ومش الحكومة بس، ده بينا كلنا، الحكومة والموظفين، أيوه الدولة الناس، الناس هي اللي بتشتغل".
واضاف الرئيس قائلا: "عايز أقولكم كل ما تلاقو نفسكم بتشتكوا أو مش عجبكم حاجة اشتغلوا أكتر، كل أما تتضايقوا اشتغلوا أكتر، كل أما حد يطول لسانه عليكم متردوش عليه، اشتغلوا أكتر، أما حد يتآمر عليكم مضيعوش وقت معاه، ضيعوا وقت مع العمل والجهد، أنا عايزكم جنب مني".
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