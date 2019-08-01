الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة لـ72 ساعة.. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض، حيث سجلت اليوم، الخميس، 36 درجة، بينما سجلت أمس، الأربعاء، 37 درجة.



وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن نسبة الرطوبة عالية اليوم، مما أدى إلى تكون الشبورة المائية على الطرق السريعة القريبة من المزروعات.



وأكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاطا للرياح المثيرة للأتربة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، موضحًا أن درجات الحرارة ثابتة على 36 درجة حتى يوم السبت المقبل.



وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن وصول الحرارة إلى 36 درجة، هو المعدل الطبيعي لها على القاهرة والوجه البحري في هذا الوقت من فصل الصيف.