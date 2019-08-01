عبد المحسن سلامة: الرئيس السيسي بيشتغل 24 ساعة في اليوم.. فيديو

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين السابق ورئيس مجلس إدارة الأهرام، إن مؤتمرات الشباب تحولت لمنصات حوارية للمناقشات، وإطلاق المشروعات، مشيرا إلى أن المسألة لم تعد جلسات تناقشية فحسب بل امتد لتلاقي الأفكار وتحويلها لقرارات.



وأضاف عبد المحسن سلامة، في مداخلة هاتفية على برنامج صباحك مصري، المذاع بفضائية mbc مصر اليوم، الخميس، أن المؤتمرات باتت تظهر النماذج الإيجابية القادرة على تحدي الصعاب والمواجهات، والتي أعطت للشعب المصرة طاقة إيجابية ناجحة.



وأكد عبد المحسن سلامة أن أبرز القرارات التى اتخذت بالمؤتمر الوطنى للشباب من وجهه نظره أولها إنشاء نموذج محاكاة الشباب "حكومة ظل" للحكومة المصرية تخطط وتطرح أفكارا فى مؤتمرات الشباب، وثانيها الخاص بفكرة تكوين مجموعات من الشباب من تنسيقية الأحزاب لمتابعة الأداء الحكومى ورفع تقارير، مؤكدا أن الرئيس السيسى يبذل قصارى جهده على مدار 24 ساعة لتلبية مطالب الشعب، وخير مثال على ذلك أنه ظل على مدار 13 ساعة يسمع ويناقش ويحاور خلال جلسات المؤتمر الوطنى للشباب الذى انطلقت فعالياته أمس الأول، الثلاثاء، على مدار يومين بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ووجه نقيب الصحفيين السابق، التحية للفريق المنظم للمؤتمر الوطنى للشباب لبحثه الدقيق هذه النماذج من مختلف أرجاء مصر يعد جهدا رائعا يستحق الشكر والتقدير، والذين قدموا نماذج ملهمة لشباب مصر بالمؤتمر الوطني للشباب.