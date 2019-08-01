برلماني: السيسي أرسل 10 رسائل إلى الشعب المصري بمؤتمر الشباب

صرح النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ارسل عشرة رسائل ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، حيث أقر تفعيل دور المحليات، لأن اختيار أعضاء المجالس المحلية سيساهم بشكل كبير في عملية التطوير التي نقوم بها، وأتمنى أن يقوم البرلمان بالنظر إلى قانون المحليات في دورة انعقاده المقبلة، وان مجلس الشيوخ يعتمد في الأساس على عنصر الخبرة، والذي يتوافر في الإنسان بعد فترة من العمر، ولا يتوافر في مرحلة الشباب.





واردف المسعود فى بيان، الخميس، أن الرئيس أعلن أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ستنتهي هذا العام، ولكن الإصلاح في حد ذاته مستمر ولن يتوقف، كما أن الإرادة تصنع كل شيء، أعدكم أن نحقق ما نتمناه في كل المجالات.





وذكر المسعود، أن الرئيس السيسي أعلن أن آليات العمل الصحيحة هي التي تصنع الفارق الحقيقي بين الدول المتقدمة ودول العالم الثالث، كما حققنا إنجازات عديدة في مجال الغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية، جعلتنا نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.





واكمل المسعود، أن الرئيس السيسي تطرق الى مشكلات التعليم واعلن ان أولى الخطوات التي اتخذناها منذ خمس سنين لإصلاح التعليم الجامعي، كانت التوأمة بين الجامعات المصرية الجديدة والجامعات العريقة ذات التصنيف المرتفع في العالم، وأن تطوير ملف النقل يحتاج إلى مليارات الجنيهات، ولكننا قطعنا شوطًا كبيرًا به، ستظهر نتائجه خلال العامين المقبلين.



