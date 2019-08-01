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لنقل 3700 حاج.. مصر للطيران تسير 16 رحلة جوية للأراضي المقدسة غدًا

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:39 م
مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدًا الجمعة، 16 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 3700 حاج إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام. 

وقالت مصادر بمصر للطيران، إن الشركة تسير، غدا، 7 رحلات إلي جدة لنقل 1500 حاج و9 رحلات جوية إلي المدينة المنورة لنقل 2200 حاج من حجاج تضامن قنا وسوهاج والأقصر وقرعة مجلس النواب وتنازلات وترانزيت هونج كونج وتورنتو ونيويورك وجمعية المحاربين القدماء وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.

وتعتزم شركة مصر للطيران، هذا العام، نقل 76 ألف حاج، على 350 رحلة جوية، على أن تكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس المقبل، فيما تبدأ رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 14 من الشهر ذاته.

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