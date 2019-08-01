أنقذوه من الشروخ وعوامل التعرية.. انتهاء ترميم معبد بطليموس الثاني عشر بسوهاج

انتهى فريق الترميم المصري الألماني المشترك من أعمال مشروع صيانة وترميم العناصر المعمارية الخاصة بمعبد بطليموس الثاني عشر بمدينة اتريبس جنوب غرب مدينة سوهاج.



وأوضح غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للترميم بوزارة الآثار، أن المعبد عند العثور عليه كان عبارة عن أطلال معبد متهدم، في حالة سيئة من الحفظ، وكان يعاني من الشروخ وفقد للنقوش والألوان نتيجة تأثره المباشر لعوامل التعرية خاصة لتعرضه المباشر لأشعة الشمس ومياه الأمطار.



وأضاف غريب سنبل أن أعمال الترميم بدأت في موسم أعمال البعثة في أكتوبر ٢٠١٨، بتوثيق وتسجيل كافة مظاهر التلف الموجودة على العناصر المعمارية للمعبد.



كما درست البعثة مسبباتها ووضع خطة ترميم كاملة والتي شملت الترميم الميكانيكي، وتثبيت وتدعيم طبقات الملاط المنفصلة وتثبيت القشور اللونية وعلاج الشروخ الموجودة بالمونة الجيرية، كما تم عمل مظلات واقية لحماية المعبد من تأثير أشعة الشمس والأتربة ومياه الأمطار.



يذكر أن مدينة اتريبس الاثرية تتبع الإقليم التاسع عشر من أقاليم مصر العليا، وشيد المعبد من الحجر الجيري الضعيف محلى الصنع ويتكون عدد من الغرف يحيط بها سور كبير من كافة جهاته الأربع، ويحيط به صفوف من الأعمدة فى الجهة الشمالية والشرقية والغربية بالإضافة إلى احتوائه على سرداب أسفل إحدى الحجرات يتكون من حجرات وممرات.