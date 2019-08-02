قبلة لعشاق المغامرة.. جبل موسى يجذب أصحاب الديانات السماوية لشروق الشمس بسيناء

يجذب مشهد شروق الشمس من قمة جبل موسى السياح من كافة دول العالم ويعتبره كثيرا من السياح أنه من أهم جبال العالم، وبات هذا الجبل رمزًا يجمع أتباع الديانات السماوية الثلاث الإسلام والمسيحية واليهودية، وأصبح قبلة لعشاق تسلق الجبال ومغامرات السفاري الجبلية.



يقول محمد عيد الخبير في سياحة السفاري بسانت كاترين إن السياح يصلون إلى القمة في انتظار لحظة شروق الشمس وهي تغمر سلاسل الجبال بنورها، مشيرا إلى أنه يبلغ ارتفاع جبل موسى 2285 مترًا، وبالقرب منه جبل سانت كاترين بلونه الأخضر، فهو أعلى قمة في مصر ويبلغ ارتفاعه 2641م فوق سطح البحر.



وأضاف رمضان الجبالي أحد حراس : تسلق الجبل يحتاج 6 ساعات، ويتطلب الوصول إلى القمة، السير لمسافة تبلغ نحو 7 كيلومترات، بالإضافة إلى صعود ما يزيد على 750 درجة سلم صخري، والطريف أن الجميع يبدأ الطريق في منتهى النشاط والحيوية وبعد نصف ساعة فقط من السير على الأقدام تبدأ علامات الإرهاق واللهاث والرغبة في الاستسلام والعودة مرة أخرى إلى البداية.



وتتضمن رحلة صعود الجبل 5 استراحات، تستقبلك الاستراحة البدوية الأولى بعد ساعة تقريبًا من بداية صعود الجبل، حيث يقدم البدو من خلالها المشروبات الساخنة والباردة والمأكولات لمن هم في حاجة إليها، يمكنك تناول الشاي البدوي أو القهوة أو الكاكاو أو العصائر والمشروبات الغازية وقطع الحلوى والسناكس، وشراء بعض التماثيل والبيض الحجري الملون.



ويظن كثيرون أن صعود السلالم الصخرية أهون من السير لمسافة 7 كيلومترات، إلا أن صعوبة السلالم أنها عبارة عن كتل صخرية متعرجة وأيضًا مرتفعة يصل ارتفاعها إلى 75 سنتيمترًا في بعض الأحيان.



وأضاف سليمان محمود الجبالي الخبير في شئون سانت كاترين ان السائحون يفترشون قمة الجبل في انتظار شروق الشمس، هنا يمكنك التقاط مجموعة من الصور الفوتوغرافية الرائعة حيث ترى منظرًا بانوراميًا لجبال سيناء ووديانها، وهنا سوف يذهب كل التعب والإرهاق الذي شعرت به وتغمرك نشوة الإنجاز فأنت على القمة وتعد لحظة الشروق من أروع ما يكون حيث ستشعر أنك في مواجهة الشمس تغمرك أشعتها الدافئة تستشعر معها عظمة الخالق وقدرته.