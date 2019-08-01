مبادرة احميها لمناهضة ختان الإناث في الوادى الجديد

اختتم المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد حملة طرق الأبواب والتى نظمت على مدار ثلاثة أيام ضمن مبادرة احميها من الختان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.



وقالت نادية عزمي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد إن الفرع نظم حملات طرق الأبواب على مدى ثلاثة أيام بجميع قرى ومراكز المحافظة الخمس.



وأضافت تم تنفيذ لقاءات حوارية ومناقشات وزيارات منزلية بمصاحبة فريق العمل من الأعضاء والإداريين ولجان المكتب وممثلي الأمانة العامة ولجان حماية الطفولة والأمومة والرائدات الريفيات والشابات المتطوعات.



وكانت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أكدت أن فروع المجلس بالمحافظات، بالتعاون مع لجان حماية الطفل والرائدات الريفيات سيقومون خلال هذه الحملة بطرق أبواب السيدات والأهالي في المراكز والقرى والنجوع وتوعيتهم وجها لوجه بخطورة هذه المشكلة وأضرار هذه الممارسة الخاطئة على مستقبل بناتهن وعلى فرصهن في الحياة حياة طبيعية سليمة.

