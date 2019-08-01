إزالة 285 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة ببنى سويف

أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف أنه تم إزالة 285 حالة تعد ضمن الموجة الثالثة عشر من حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي بدأت الأربعاء الماضي،وذلك بواقع 265 حالة تعد "بالبناء المخالف"على مساحة 63 ألف و520 مترا، و20 حالة تعد على مساحة 730 فدان "بزراعات غير جادة "على أراضي أملاك الدولة الصحراوية، وذلك في الفترة من 24 إلى 31 يوليو الماضي.





وصرح المحافظ أن الموجة الثالثة عشر،قد تمكنت من إزالة 14 حالة بمركز الواسطى، و23 حالة بمركز الفشن، و20 حالة بمركز بني سويف،و34 حالة بمركز ببا،و49 حالة بمركز اهناسيا، و59 حالة بمركز ناصر، 86 حالة بمركز سمسطا،وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة، في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم.



