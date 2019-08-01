مصادرة 211 كيلو من اللحوم مذبوحة خارج المجازر بالمنيا

شنت مديرية الطب البيطري بالمنيا حملة تفتيشية مكبرة على أسواق عرض وبيع اللحوم في مراكز المنيا ، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر, تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بضرورة تكثيف الحملات لضبط المخالفين والحفاظ على سلامة المواطنين.





قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ضبطت خلال عدد من الحملات 211 كيلو لحوم للذبح خارج المجازر الحكومية، منها 185كجم لحوم بمركز أبوقرقاص، و26 كجم لحوم بمركز بني مزار, مشيرًا إلى انه تم مصادرة كافة المضبوطات وفقًا للشروط والضوابط الصحية والبيئية المتبعة وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.



