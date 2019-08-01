الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

أوفد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي كلا من العميد مدحت عدلي؛ للتعزية في وفاة اللواء متقاعد محمود علام، والعميد محمد هاشم محمد صفا؛ للتعزية في وفاة قدري أحمد جنينه، والعميد أشرف يوسف؛ للتعزية في وفاة اللواء طبيب عز الدين عبد الرحمن فوزي.



كما أوفد الرئيس السيسي العميد وليد بنوي؛ للتعزية في وفاة أميمة رضوان، والعميد حازم حسن السيد بيومي؛ للتعزية في وفاة اللواء متقاعد محمد السيد علي عثمان، وإبلاغ أسرهم خالص العزاء والمواساة.

