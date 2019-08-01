من الساحل لـ ميت غمر.. معدات الري مصيف الغلابة في الدقهلية.. صور

أنهكتهم حرارة الجو، وداعبت أشعة الشمس أجسادهم الصغيرة بقسوة حتى هربوا منها تحت ظلال الأشجار، شربوا الماء للارتواء من العطش، وتبللوا بها، فتمنوا الكثير منها قدر البحار للسباحة به والاحتماء من فصل الصيف الذي كشر عن أنيابه أمامهم، يتمنون السفر ولا يجدوه، يتطلعون لقضاء مصيف كغيرهم ولكن ما باليد حيلة، قدرهم حتم عليهم البقاء سجناء قريتهم دون السفر الذي حالت بينهم وبينه التكاليف الباهظة التي لا يقدر أهاليهم عليها، وبين آمال وطموحات، وجد الصغار طريقهم لقضاء مصيفهم الخاص دون عناء أهاليهم.





أصوات ضحكاتهم سادت الأجواء حتى رسمت لوحة مبهجة تسر الناظرين والمارة بجوارهم، بساطتهم هي سر سعادتهم، قناعتهم إكليل توج رؤسهم حتى أصبحت النور الذي يضيء طريقهم، ودليل خطاهم الثابتة لرسم الضحكات على وجوههم، اتخذ الصغار من معدات الري الزراعية في قرية أتميدة بمركز ميت غمر، في محافظة الدقهلية، ملاذهم ومقصدهم البديل للمصيف.





ومن بين المارة العابرين، لم يكن محمد ناصر كغيره ممن سبقوه والذين ضحكوا وابتسموا مع الأطفال وأكملوا طريقهم، رفع الشاب هاتفه وفتح كاميرته الخاصة، وبدأ في التقاط الصور لأولئك الصغار، الذين امتثلوا أمامه وكأنهم أبطال فيلم، فأكملوا في لعبهم ولهوهم، ولكن بحماس أكثر، هناك من ينظر إليهم بأعين الحماس والمودة حتى اعتبروه مصورهم الخاص فأخذوا بتمثيل حركاتهم الخاصة والملائمة لأوضاع التقاط الصور المختلفة.



