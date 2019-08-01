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رئيس الإنجيلية خلال تهنئة المفتي بعيد الأضحى: نقدر مجهودات تأصيل اللُحمة الوطنية.. صور

الخميس 01/أغسطس/2019 - 03:54 م
الدكتور القس أندريه
الدكتور القس أندريه زكي
سامح سلام
هنّأ الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية بعيد الأضحى المبارك على رأس وفدٍ من قيادات الطائفة الإنجيلية اليوم الخميس بمقر دار الإفتاء. 

وقال "زكي" خلال اللقاء "إن دار الإفتاء تمثل نموذجًا واقعيًّا لحقيقة الاعتدال والحفاظ على اللُحمة الوطنية"، مضيفًا "نعتز بالعلاقة القوية مع مفتي الديار المصرية".

من جانبه، أعرب فضيلة المفتي عن سعادته وتقديره الكبير بتهنئة الطائفة الإنجيلية بعيد الأضحى، مشيرًا إلى "أن تهنئة المصريين وتشاركهم بمحبة تعكس قوة الوحدة وتعبر عن المشاعر الحقيقية التي تستطيع أن تعبر بنا جميعًا فوق أي تحديات".
رئيس الإنجيلية خلال تهنئة المفتي بعيد الأضحى: نقدر مجهودات تأصيل اللُحمة الوطنية.. صور
رئيس الإنجيلية خلال تهنئة المفتي بعيد الأضحى: نقدر مجهودات تأصيل اللُحمة الوطنية.. صور
رئيس الإنجيلية خلال تهنئة المفتي بعيد الأضحى: نقدر مجهودات تأصيل اللُحمة الوطنية.. صور
رئيس الإنجيلية خلال تهنئة المفتي بعيد الأضحى: نقدر مجهودات تأصيل اللُحمة الوطنية.. صور
رئيس الإنجيلية خلال تهنئة المفتي بعيد الأضحى: نقدر مجهودات تأصيل اللُحمة الوطنية.. صور

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