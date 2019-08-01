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حوادث

مصرع عاطل صعقًا بالكهرباء أثناء محاولته سرقة محول في بني سويف

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:39 م
جثة
جثة
محمد عبد الحليم
عثر أهالى عزبة الياس عوض التابعة لمركز ناصر بمحافظة بنى سويف، على جثة لشخص موجودة بجوار المحول الكهربائي للعزبة، وبجواره «منشار كهربائي وقصافة معدنية وبنسة»، وباب المحول مفتوح، وعلى الفور قاموا بإبلاغ الشرطة.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد محمد عبدالوهاب، مدير البحث الجنائي، من مستشفى ناصر العام بوصول «س. ح، 36 سنة،عاطل»جثه هامدة «، ادعاء صعق كهربائي .

و تبين من التحريات الأولية، أنه أثناء قيام العاطل بمحاولة فك بعض الأجزاء المعدنية من أحد المحولات الكهربائية «الضغط العالي»، بمنطقة الزراعات بمدخل عزبة الياس عوض، صعقه التيار الكهربائي، مما أدى لوفاته، وعثر بجوار جثته على «منشار كهربائي – قصافه معدنية – بنسه معدنية»، ولم يتمكن المتوفي من فك أية أجزاء من المحول.

وبسؤال شقيق العاطل المتوفي، قرر اعتياد شقيقه المتوفي جمع الخردة وإعادة بيعها، وأن سبب الوفاة صعق كهربائي، ولم يتهم أحد، ونفى وجود شبهه جنائية.

ودلت التحريات أن العاطل المتوفي سبق اتهامه والحكم عليه في (3) قضايا [ مباني – تبديد ]، وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة صدمه عصبية كهربائية شديدة نتيجة صعق كهربائي «ضغط عالي»، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 4099 إداري مركز ناصر.

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