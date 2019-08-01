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استقلال الصحافة: ننتظر تطوير البوابات الإلكترونية للمؤسسات القومية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:05 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن أملها في قيام المؤسسات الصحفية، والإعلامية، بإحداث عملية تطوير شاملة، للبوابات الإخبارية الإلكترونية، الناطقة باسمها.

وقال الكاتب الصحفي بشير العدل، مقرر اللجنة، إن البوابات الإخبارية للمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، لا ترقى إلى كونها الواجهة الجديدة، والنافذة الحضارية، التى تطل منها، وتعكس صورتها لدى الرأي العام.

وأشار بشير العدل إلى أن البوابات الإلكترونية، هي البديل العصري للصحف المطبوعة، والصورة التي تفرضها عمليات التطور التكنولوجى، الذى تشهده الصحافة، عالميا، بما يتطلبه ذلك من ضرورة إحداث عملية تطوير شاملة عليها، من حيث المحتوى، وتأكيد ثوابت وقواعد ومواثيق المهنة.

ودعا بشير العدل، الجهات المعنية، وفى مقدمتها "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ونقابة الصحفيين، للبدء الفوري في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعمليات التطوير المطلوبة للبوابات الإخبارية، حتى تقدم الصورة الحقيقية للصحافة المصرية، وتساهم في تأصيل القيم المهنية، وتعزز من اللغة العربية، وثقافة المجتمع، وقيمه.

كما دعا بشير العدل، الجهات ذات الصلة، إلى عدم التعامل مع البوابات الإخبارية على أنها مراكز لتدريب شباب الصحفيين، وإيلاء أهمية لها من حيث اختيار قوة ورئاسة العمل، وكذلك الآليات والمحتوى المهني.

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