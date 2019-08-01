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أخبار البلد

أفضل من أدار القناة الثالثة.. «الإعلاميين» تنعي عادل المصري

الخميس 01/أغسطس/2019 - 02:58 م
صدى البلد
حمادة خطاب
نعى نقيب الإعلاميين طارق سعده ومجلس النقابة، الإعلامي الكبير عادل المصري رئيس القناة الثالثة سابقًا نائب رئيس قطاع الإقليميات. 

وقال سعده في بيان له اليوم: "فقدنا إعلاميا كبيرا على المستويين المهني كمذيع لامع مهني كان ممتلكًا لأدوات مهنته، وعلى المستوى الإداري كان ناجحا بامتياز حيث كان من أفضل من أدار القناة الثالثة ثم نائبا لرئيس قطاع الإقليميات".

شيعت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بالسيدة نفيسة، وحضر الجنازة عدد من الإعلاميين وأصدقاء المتوفى ولم يحدد مكان العزاء.

جدير بالذكر أن الإعلامى عادل المصرى كان إعلاميًا لامعًا وابناً من أبناء ماسبيرو ، وأدار القناة الثالثة .

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