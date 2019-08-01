افتتاح منفذين لبيع لحوم الأضاحي في العريش وبئر العبد

افتتحت الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء، منفذين لبيع لحوم الأضاحي المذبوحة والحية، الأول في شارع 23 يوليو بمدينة العريش ، والثاني في شارع المحطة بمدينة بئر العبد، والتي نفذتها بالتعاون مع مديريات "التموين والطب البيطري والأمن".



وأشار عبد الله قنديل بدوي، رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء، إلى أنه تم تحديد سعر بيع اللحوم بأسعار أقل من الأسواق الخارجية بنسبة تصل الى 20%؛ لمحاربة جشع التجار والغلاء والتخفيف عن كاهل المواطنين.



وأضاف عبد الله قنديل بدوي، أن من أسباب غلاء الأسعار، ارتفاع أسعار العلف، وتكاليف النقل والعمالة والأدوية، مما تسبب في انخفاض الأسعار وزيادة التكاليف على التاجر، متوقعا انخفاضها أكثر قبل العيد مباشرة.



وأوضح عبد الله قنديل بدوي، أن اللحوم المستوردة والتوسع في فتح المنافذ الغذائية أثر أيضا على الوضع العام لسوق الأضاحي لصالح المواطن.



