إزالة 114 تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الغربية

تمكنت مديرية أمن الغربية، في حملة اليوم الخميس، بالاشتراك مع الجهات التنفيذية المعنية، من إزالة 114 حالة تعد متنوعة، على مستوى مراكز ومدن المحافظة.



تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية ومجالس المدن .



كماأسفرت عن إزالة 114 حالة تعد على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، ونهر النيل ومنافع الري والصرف.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب تلك المخالفات، وإخطار الجهات المختصة لتجرى شئونها.



