ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إزالة 114 تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الغربية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 03:54 م
إزالة
إزالة
أحمد على
تمكنت مديرية أمن الغربية، في حملة اليوم الخميس، بالاشتراك مع الجهات التنفيذية المعنية، من إزالة 114 حالة تعد متنوعة، على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية ومجالس المدن .

كماأسفرت عن إزالة 114 حالة تعد على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، ونهر النيل ومنافع الري والصرف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب تلك المخالفات، وإخطار الجهات المختصة لتجرى شئونها.

ترشيحاتنا

الزراعة: 42 جنيها كيلو اللحم الجاموسي الحي بمنافذنا.. فيديو

بـ تيشيرت كت.. شاهد أحدث ظهور لـ منة فضالى.. وردود متابعيها

تركي آل الشيخ يطرح اختبارا.. وهاني رمزى يرد

لو رايح تصيف آخر الأسبوع.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة على الشواطئ .. فيديو

الجنيه يستعيد 1.35 قرشا من الدولار في رحلة الصعود

الجونة يتعاقد مع نجم دفاع الأهلي في صفقة انتقال حر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشتهر بـ قبة المحراب.. حكاية جامع القيروان.. بناه الفهرى وجدده ابن النعمان

بـ مكياج مخيف.. شاهد هند صبري تثير الجدل بعدسات لاصقة زرقاء

أكبر معمرة سينجل في العالم.. 107 أعوام دون زواج