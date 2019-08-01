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برلمان

أسامة العبد: اللي اتنصب عليهم في التأشيرات سيكتب لهم الحج بحسب النية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:06 م
صدى البلد
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال د. أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن الخطوات التي تتخذ من جانب المملكة العربية السعودية، بشأن الآليات الإجرائية الجديدة للحج والعمرة، تسهم في التغلب علي الإشكاليات التي كانت قائمة في الماضي، مشيرا إلي أن البوابة الإلكترونية للعمرة ستكون حماية للمواطن من الوقوع كضحايا لأي سماسرة أو أي عمليات نصب.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بمشاركة عدد من ممثلي الحكومة بالوزارات المعنية، للاطمئنان علي الإجراءات التي تمت من جانب الحكومة بشأن موسم الحج الجاري.

من ناحيتها أثارت إيمان قنديل، ممثل وزارة السياحة أزمة النصب الأخيرة التى تعرض لها عدد من المواطنين بإعطائهم تأشيرات سياحة علي أساس أنها حج، وتم إعادتهم مرة أخري من المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن هذا نصب حدث من جانب السماسرة ومندوبي شركات السياحة، مشيرة إلي أن الأمر فى إطار التحقيق حتى الآن من جانب الأجهزة المعنية قائلة: "الإجراءات الجديدة الخاصة بالبوابة الإلكترونية ستواجه هذه الإشكاليات وأعمال النصب هذه".

واتفق معه اللواء عاصم جابر، ممثل وزارة الداخلية، مؤكدا أن هذه الخطوات الخاصة بالبوابة الإلكترونية ستكون حماية حقيقة للمواطنين من أي عمليات نصب تتم من جانب السماسرة ومندوبي الشركات، مشيرا إلي أن الدولة المصرية تنسق مع المملكة العربية السعودية بشأن هذه الإجراءات ودعمها وتطبيقها بشكل دقيق علي الأراضي المصرية حفاظا علي المواطنين، وتلافي الوقوع في أي أعمال نصب.

وعقب علي حديثهم النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بأن هذا الأمر قيد التحقيق مثلما تم الذكر من جانب الحكومة، متابعا بقوله: "ربنا يعوض علي اللي اتنصب عليهم فى تأشيرات الحج...وإذا كانت نيتهم السفر بنية الحج فسيكتب لهم الحج بمشيئة الله رغم ما حدث".

وكانت وزارة السياحة قد واكبت مؤخرا التطور التكنولوجي الخاص بالحج والعمرة الذي يعد جزءا أساسيا ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع السياحي فى مصر والذي يهدف إلى الإشراف والمتابعة الدقيقة لموسم الحج والعمرة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحه، مع إنشاء بوابة العمرة المصرية بالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية، بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك في إطار مواكبة التطور التكنولوجي فيما يخص إجراءات العمرة.

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