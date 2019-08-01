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القومي للسكان يحذر المصريين من زيادة الفقر: العيل مش بييجي برزقه.. فيديو

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:08 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، أن هناك علاقة بين معدل النمو الاقتصادى والسكاني، مشيرا إلى أن الرئيس أكد أن الدولة حققت نموا اقتصاديا، وإذا أراد المواطن الشعور بتلك التحسينات يجب أن تكون هناك قلة فى الزيادة السكانية، خاصة مع تأكيده أيضا في مرات عديدة أنها والإرهاب خطر على مصر.

وقال مقرر المجلس القومي للسكان، في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الورد على فضائية ten، إن هناك موروثات خاطئة في المجتمع المصري وهي "إن العيل بييجي برزقه"، مشيرا إلى أن مصر لديها مشكلة فى معدل النمو السكاني منذ عام 2018 وتستمر حتى 2050 فمصر ستكون سابع أعلى دولة فى الزيادة السكانية، وستزيد بحوالى 70 مليون مواطن.

وأوضح مقرر المجلس القومي للسكان أن يجب أن يكون للإعلام دور تنويري لتلك القضية المهمة، وأيضا نحتاج دور وزارة الأوقاف لتوعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية.

وأضاف مقرر المجلس القومي للسكان: "نعمل الآن على عدة محاور، تشمل "التعليم والخدمات والصحة"، فضلا عن وجود تنسيق كامل بين كل الجهات المعنية بالقضية".

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