توفيت بها طفلة أثناء عملية جراحية.. إغلاق فوري لعيادة خاصة

أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج، عيادة خاصة بطبيب مسالك بولية بدائرة مركز دارالسلام، عقب ورود بلاغ بوفاة طفلة داخل العيادة أثناء إزالة حصوة لها من الكلي.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة دار السلام من "أبوالقاسم. م. ع" 36 عاماً مزارع، يقيم قرية المراشدة دائرة المركز، ببلاغ حمل رقم 3464 إدارى المركز.





واتهم في البلاغ الطبيب "نسر. ر" طبيب مسالك بولية، و"أحمد. ح. ا" طبيب تخدير، بالإهمال والتسبب في وفاة ابنته ندي 4 سنوات، داخل عيادة الأول، أثناء إجراء عملية جراحية لها لإزالة حصوة من الكلي.



