5 خطوات سهلة لنشر الطاقة الإيجابية في العمل

نشعر بالضيق أحيانا في أوقات العمل أو في البيئة التي نعمل بها مهما بلغت بها سيل الرفاهية و لكن نمر بأوقات نشعر فيها أننا مشحونون بطاقة سلبية قد تؤذينا و ننفجر في أي لحظة.





نشر موقع "lolwot" بعض الطرق البسيطة الاتي يمكن من خلالها تفريغ الطاقة السلبية و الخروج عن المألوف بعض الوقت حتى تستعيد طاقتك مرة آخرى.





-عدم الانصات لآراء الآخرين

أولى خطوات السعادة في الحياة أن تستمع بيومك دون التظر إلى كلام الآخرين ، بعضهم طاقة سلبية متحركة .





-الخروج عن المألوف

إذا كنت تقوم بنفس الأعمال يوميا ؛فعليك أن تكسر الروتين بأي شئ جديد حتى لو بسيط ستشعر بالتحسن بعده .





-الحديث إلى شخص تحبه

أثبتت الأبحاث أن الحديث مع شخص تحبه يخرج كل ما بداخلك ويجعلك تشعر بالراحة.





-تناول الأطعمة المفضلة

إذا كنت تشعر بالضيق من شئ ما يمكنك تناول طبقك المفضل و ذلك سيشعرك أنك في حالة مزاجية جيدة.





-ثق في نفسك