ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

5 خطوات سهلة لنشر الطاقة الإيجابية في العمل

الخميس 01/أغسطس/2019 - 02:59 م
صدى البلد
مريم صليب
نشعر بالضيق أحيانا في أوقات العمل أو في البيئة التي نعمل بها مهما بلغت بها سيل الرفاهية و لكن نمر بأوقات نشعر فيها أننا مشحونون بطاقة سلبية قد تؤذينا و ننفجر في أي لحظة. 

نشر موقع "lolwot" بعض الطرق البسيطة الاتي يمكن من خلالها تفريغ الطاقة السلبية و الخروج عن المألوف بعض الوقت حتى تستعيد طاقتك مرة آخرى. 

-عدم الانصات لآراء الآخرين 
أولى خطوات السعادة في الحياة أن تستمع بيومك دون التظر إلى كلام الآخرين ، بعضهم طاقة سلبية متحركة . 

-الخروج عن المألوف 
إذا كنت تقوم بنفس الأعمال يوميا ؛فعليك أن تكسر الروتين بأي شئ جديد حتى لو بسيط ستشعر بالتحسن بعده . 

-الحديث إلى شخص تحبه 
أثبتت الأبحاث أن الحديث مع شخص تحبه يخرج كل ما بداخلك ويجعلك تشعر بالراحة. 

-تناول الأطعمة المفضلة 
إذا كنت تشعر بالضيق من شئ ما يمكنك تناول طبقك المفضل و ذلك سيشعرك أنك في حالة مزاجية جيدة. 

-ثق في نفسك 
يشعر البعض أنهم مترددين أحيانا مما يجعلهم خائفين من أي خطوة تجاه المستقبل، عليك أن تثق في نفسك وفي إختياراتك مهما بلغت خطورتها.

ترشيحاتنا

بعدما خيب آمالهم.. هل يصوت المصريون لـ محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب في العالم؟

تركي آل الشيخ يطرح اختبارا.. وهاني رمزى يرد

مفاجأة في قائمة الأهلي الأفريقية.. استبعاد نجم الفريق

شاهد.. جلد شاب وفتاة بتهمة ممارسة الفاحشة في إندونيسيا

شاهد.. مقتل 32 شخصا في هجوم حوثي استهدف عرضا عسكريا بـ عدن

عاقر واتجوزت 3 مرات.. قاتلة طفلي زوجها: خلصت على الولد في رمضان والبنت بعده بشهرين.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكبر معمرة سينجل في العالم.. 107 أعوام دون زواج

إطلالة محتشمة.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار من جديد بالبينك

من الساحل لـ ميت غمر.. معدات الري مصيف الغلابة في الدقهلية.. صور