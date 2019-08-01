5 خطوات سهلة لنشر الطاقة الإيجابية في العمل

نشعر بالضيق أحيانا في أوقات العمل أو في البيئة التي نعمل بها مهما بلغت بها سيل الرفاهية و لكن نمر بأوقات نشعر فيها أننا مشحونون بطاقة سلبية قد تؤذينا و ننفجر في أي لحظة.
نشر موقع "lolwot" بعض الطرق البسيطة الاتي يمكن من خلالها تفريغ الطاقة السلبية و الخروج عن المألوف بعض الوقت حتى تستعيد طاقتك مرة آخرى.
-عدم الانصات لآراء الآخرين
أولى خطوات السعادة في الحياة أن تستمع بيومك دون التظر إلى كلام الآخرين ، بعضهم طاقة سلبية متحركة .
-الخروج عن المألوف
إذا كنت تقوم بنفس الأعمال يوميا ؛فعليك أن تكسر الروتين بأي شئ جديد حتى لو بسيط ستشعر بالتحسن بعده .
-الحديث إلى شخص تحبه
أثبتت الأبحاث أن الحديث مع شخص تحبه يخرج كل ما بداخلك ويجعلك تشعر بالراحة.
-تناول الأطعمة المفضلة
إذا كنت تشعر بالضيق من شئ ما يمكنك تناول طبقك المفضل و ذلك سيشعرك أنك في حالة مزاجية جيدة.
-ثق في نفسك
يشعر البعض أنهم مترددين أحيانا مما يجعلهم خائفين من أي خطوة تجاه المستقبل، عليك أن تثق في نفسك وفي إختياراتك مهما بلغت خطورتها.