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برلمان

ممثل بعثة الحج في البرلمان: إجراءات مشددة لضمان راحة الحجاج

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:45 م
موسم الحج
موسم الحج
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
استعرض المهندس شحتة إبراهيم عبد الفتاح، ممثلا عن رئيس بعثة الحج، الإجراءات وآخر الاستعدادات الخاصة بموسم الحج قائلا،إن هناك تقارير يومية يتم إعدادها ودراستها عن موسم الحج لضمان خروجه بشكل لائق وبدون مشاكل لتحقيق أكبر قدر من الراحة للحجاج المصريين.

وأضاف عبد الفتاح، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية المنعقد لمناقشة استعدادات الوزارات المختلفة لموسم الحج الجديد، أن وزارة الري باعتبارها المسئولة عن موسم الحج هذا العام، أجرت علي مدار الفترة الماضية اجتماعات مكثفة مع كافة الوزارات المعنية بموسم الحج كالسياحية والتضامن الاجتماعي والداخلية والأوقاف ومصر للطيران، وتم وضع خطة شاملة ودقيقة للتيسير علي الحجاج وضمان راحتهم.

ونوه إلي أنه من ضمن الأمور الهامة التي تم تنفيذها للتيسير علي الحجاج هو الاتفاق مع "مصر للطيران" لتخفيض ساعات الانتظار للحجاج المصريين أثناء الذهاب والعودة من 6 ساعات لـ4 ساعات، وهذا أمر مهم للغاية وسيخفف كثيرا عن الحجاج المصريين.

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