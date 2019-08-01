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بث مباشر.. مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم الخارجية الروسية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 03:06 م
مؤتمر صحفي للمتحدثة
مؤتمر صحفي للمتحدثة بإسم الخارجية الروسية
شيرين عادل
حرصا من موقع " صدى البلد " على تقديم تغطية متميزة لمتابعيه، ننقل لكم بثا مباشرا مؤتمر صحفيأ للمتحدثة بإسم الخارجية الروسية .

وقد ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية الروسية أصدرت اليوم الخميس سبعة من إجمالي 30 تأشيرة مطلوبة، ما يسمح لجميع التلاميذ الحاليين بالعودة إلى المدرسة، وفقا لرسالة أرسلتها مديرة المدرسة الأنجلو أمريكية في موسكو، روندا نوريس، للآباء عبر البريد الإلكتروني.


وقالت إنه بسبب عدم توافر المعلمين، فإن المدرسة غير قادرة حتى الآن على تأكيد تسجيل نحو 50 تلميذا جديدا.

وكانت روسيا قد رفضت الشهر الماضي إصدار تأشيرات لثلاثين معلما وإداريا في المدرسة، التي أسستها حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا في عام 1949 لتعليم أبناء الدبلوماسيين، في خطوة وصفها السفير الأمريكي، جون هانتسمان، بأنها استغلال للأطفال كأداة في النزاعات الدبلوماسية.

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