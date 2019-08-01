البعثة الطبية للحج تشن حملة تفتيشية مفاجئة على مطاعم فنادق الحجاج المصريين

شنّت البعثة الطبية للحج اليوم، حملة تفتيشية مفاجئة على أحد المطاعم المتواجدة بمقر إقامة الحجاج المصريين بمكة المكرمة للتأكد من صلاحية الأطعمة والمشروبات المقدم لهم.





وأوضحت البعثة، أن الحملة كانت برئاسة الدكتور عمرو قنديل الملحق الطبى المشرف على البعثة الطبية للحج والدكتور محمد ضاحي رئيس البعثة وفريق من الطب الوقائي بالبعثة، مؤكدا أن الدور الوقائي بالبعثة هو دور هام للغاية لوقاية الحجاج المصريين من أي أمراض معدية بالإضافة دورهم في مراجعة حصول الحجاج على الأطعمة الطازجة والصالحة للاستخدام وتوعيتهم بكيفية الحفظ الآمن للطعام.





وأوضح الدكتور عمرو قنديل، أن الحملة راجعت الاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى الأغذية والمشروبات المقدمة للتأكد من صلاحيتها وراجعت طرق حفظ الأطعمة بالثلاجات كما راجعت تاريخ الصلاحية للمنتجات المعبأة.





وأشار" قنديل" إلي أنه تم المرور على المطبخ الخاص بتجهيز الأطعمة ومعاينة الأواني المستخدمة في التجهيزات بالإضافة إلى مراجعة وسائل التهوية والاشتراطات الصحية بالمطبخ فضلا عن معاينة الأطعمة الجاري إعدادها للحجاج المصريين.





كما حرص " قنديل" على معرفة آراء الحجاج المصريين فى الأطعمة المقدمة لهم خلال الحملة، حيث أشادوا بمستوى وجودة الأطعمة المقدمة.





وقال الدكتور محمد ضاحي، إن الحملة عاينت أيضا صالة تقديم الطعام كما تم معاينة الأطعمة والمشروبات المقدمة للتأكد من صلاحيتها، مؤكدا على سلامة الأطعمة التى تم فحصها.



