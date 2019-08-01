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فيديوجراف| صفقات الزمالك 2019 .. 10 لاعبين جدد

الخميس 01/أغسطس/2019 - 03:04 م
صفقات الزمالك 2019
صفقات الزمالك 2019
إمام رمضان
أعلن رئيس نادي الزمالك عن صفقات الزمالك 2019، والتي يستهدف من خلالها النادي الزمالك المنافسة على بطولة الدوري العام والبطولات الأفريقية.

وجاء الإعلان عن صفقات الزمالك 2019 في مؤتمر رئيس النادي الأبيض بمقر النادي يوم الأربعاء؛ للإعلان عن الصفقات الجديدة إضافة إلى الراحلين عن القلعة البيضاء.

من خلال الفيديوجراف تعرف على صفقات الزمالك 2019، والتي انضم خلالها 10 لاعبين لصفوف نادي الزمالك.

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