فيديوجراف| صفقات الزمالك 2019 .. 10 لاعبين جدد

أعلن رئيس نادي الزمالك عن صفقات الزمالك 2019، والتي يستهدف من خلالها النادي الزمالك المنافسة على بطولة الدوري العام والبطولات الأفريقية.



وجاء الإعلان عن صفقات الزمالك 2019 في مؤتمر رئيس النادي الأبيض بمقر النادي يوم الأربعاء؛ للإعلان عن الصفقات الجديدة إضافة إلى الراحلين عن القلعة البيضاء.



من خلال الفيديوجراف تعرف على صفقات الزمالك 2019، والتي انضم خلالها 10 لاعبين لصفوف نادي الزمالك.

