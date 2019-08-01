محافظ بورسعيد يؤكد أهمية دور بيت العائلة في توعية المواطنين

خلال استقباله قيادات وأعضاء بيت العائلة ورموز الاوقاف والكنيسة ببورسعيد اليوم الخميس بمكتبه، أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على اهمية دور المساجد والكنائس فى مهمة التوعية بمتطلبات بناء الفرد والمجتمع بالمحافظة والمساهمة فى زيادة وعى المواطن بجميع قضايا الوطن سعيا للحفاظ على مقدراته وسلامة أمنه القومى.



وأضاف المحافظ أن دور العبادة هى الأقرب لوجدان مواطنى بورسعيد والأكثر تأثيرا بخطابها الديني التوعوي على تشكيل الفكر المعرفي والإنساني والسلوكى للجميع وهو ما ينبغي توظيفه فى دفع المواطنين للالتفاف حول جميع النظم الحديثة فى مجال الخدمات الصحية والمعرفية والالكترونيه ومن بينها منظومتى التامين الصحى الشامل والتحول الرقمي والتي انطلقا من بورسعيد قبل تعميمهما على مستوى الجمهورية.



شهد اللقاء الدكتور محمد غنيم نائب محافظ بورسعيد وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب وقيادات الاوقاف والكنيسة والدكتور محمد عبد العاطى أمين عام بيت العائلة ببورسعيد.