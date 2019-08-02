أغرب أشكال الشموع من صنع الإنسان.. صور

في الأساس كانت الشموع للإضاءه في القرون القديمة ولكن مع تطور الزمن أصبحت للديكور.



وجدد الإنسان فيها وغير شكلها ولكن في النهاية هي مادة شمعية بها فتيل نشعله فيضئ لنا.



ونشر موقع "lolwot" بعض الصور للشموع التي أثارت الجدل من قبل المواطنين بسبب شكلها الغريب الذي قد يميل إلى السخرية والغرابة بعض الشئ .



وفيما يلي سنعرض بعض الصور التي نشرها الموقع لأشكال الشموع التي أثارت ضجة عند نشرها.