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محافظات

عقب انتهاء الامتحانات.. تنفيذ أكبر عملية صيانة عامة لمدارس السويس

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:00 م
صدى البلد
حسن غنيمة
شدد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، على سرعة البدء في أعمال الصيانة العامة للمدارس بعد انتهاء امتحانات العام الدراسي.

وبحسب بيان، الخميس، عقد محافظ السويس عدة لقاءات مع هيئة الابنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم وممثلي الشعبة الهندسية بالجيش الثالث الميداني، وجرى الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون لإجراء أعمال صيانة وتطوير لعدد 40 مدرسة في سابقة هي الأولى في السويس التي تشمل هذا العدد من المدارس التي سيتم صيانتها ورفع كفاءة المرافق والانارة الداخلية والخارجية وفناء المدرسة والفصول والمقاعد المدرسية وأعمال الدهانات .

جدير بالذكر أن المدارس التي كان من المقرر صيانتها وفقا لخطة هذا العام 18 مدرسة تم زيادتها إلى 40 مدرسة.

ويأتي هذا في إطار حرص القيادة التنفيذية برئاسة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتحسين الخدمات المقدمة لأبناء السويس في القطاعات الحيوية .

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