زراعة البحر الأحمر تستعد لعيد الأضحى.. كيلو الأغنام بـ 61 جنيها

أعلن المهندس ماهر عبدالقادر سويلم مدير الزراعة بالبحر الأحمر، اليوم، توفير خراف العيد البلدي بالمواصفات الجيدة للأضحية بسعر 61 جنيهًا للكيلو الواحد، وذلك استعدادا لعيد الأضحى المبارك.



وأشار سويلم إلى توفير الطيور الحية بمنفذ المديرية بأسعار أقل من الأسواق الخارجية، وتوفير المواد الغذائية والعسل بجميع الأنواع بأسعار مناسبة أقل من سعر السوق، كما تم توفير جميع أنواع المبيدات الحشرية والمنزلية والأسمدة الورقية بمديرية الزراعة بالغردقة.



وفي مدينة سفاجا تم فتح منفذ لبيع الدواجن بالإدارة الزراعية بسعر 26 جنيهًا للكيلو، وتسويق إنتاج محطة تسمين الدواجن، وتوفير خراف العيد بالإدارة الزراعية بسفاجا.



كما تم توفير خراف العيد البلدي بمواصفات جيدة بسعر الكيلو 60 جنيهًا قائمًا، وتوفيرعجول بلدي سعر الكيلو 55 جنيهًا قائما حسب الطلب، وفتح منفذ لبيع اللحوم البلدى سعر الكيلو 110 جنيهات بمدينة رأس، وفتح منفذين للسلع الغذائية، ومنفذ لبيع المبيدات الحشرية والمنزلية بمدينة القصير.