يخدم الدول الأفريقية.. إنشاء مركز إقليمي لمبادرات الصحة العامة بمصر

عقد الاجتماع الثالث للجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات على المستوى الوزاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، و بحضور عدد من وزراء الصحة الأفارقة وممثلين عن المنظمات الدولية المعنية بملفات الصحة والسكان.



وأخذت مصر على عاتقها الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والأهداف الأفريقية ٢٠٦٣ بوجه عام وما يتعلق بالصحة والسكان ومكافحة المخدرات بوجه خاص، وذلك من خلال تضافر جميع الجهود وتعبئة كافة الموارد وتبني خطط طموحة بناءة تستهدف بالأساس توفير حياة كريمة وآمنة للشعوب، مشيرةً إلى أن المواطن يعد الثروة القومية الأهم للدولة وأساس نهضتها وتقدمها لذلك حظي قطاعي الصحة والتعليم في مصر باهتمام خاص في الخطط القومية المتوالية.



وأوضحت ممثلة الدولة المصرية فى الاجتماع ، أن الدولة خطت في هذا الاتجاه من خلال المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال الصحة والتي تهدف إلي محاربة الأمراض كافة السارية وغير السارية، وخاصة مبادرة "١٠٠ مليون صحة" والتي شملت على قدم المساواة فحص المصريين والمقيمين من غير المصريين، والمشروع القومي لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى مبادرة الكشف المبكر والعلاج لحالات سرطان الثدي ودعم صحة المرأة.



وأكدت عزم مصر إنشاء مركز إقليمي لدعم مبادرات الصحة العامة يكون مقره القاهرة، وذلك لتفعيل مبادرات الصحة العامة في الدول الأفريقية للتخلص من الأمراض والأوبئة التي تشكل عبئًا كبيرا على الدول الأفريقية الشقيقة.



وأضافت أن مصر ستقدم الدعم اللوجستي ودعم الخطط لتنفيذ مبادرات الصحة العامة على غرار مبادرات مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي انطلقت تحت شعار "١٠٠ مليون صحة "، موضحةً أن المركز سيكون بمثابة مشاركة للخبرات والتجارب بين الدول الأفريقية لتقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين، موضحةً أنه من المقرر عقد اجتماع وزاري في نوفمبر المقبل بالقاهرة لتفعيل إنشاء المقر تحت مظلة مفوضية الاتحاد الأفريقي.



كما أكدت خلال كلمتها اعتزام مصر التوقيع والتصديق على اتفاقية "وكالة الدواء الأفريقية AMA"، داعيةً جميع الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي إلى أن تحذو حذوها في التصديق عليها خلال نوفمبر المقبل، وذلك للمردود الإيجابي المتوقع أن تحظى به بلدان القارة مما يساهم في تطوير صناعة الدواء.



ودعت خلال كلمتها إلى توحيد الموقف الأفريقي للحصول على مزايا شراء الدواء الموحد بأسعار مخفضة في ظل التصاعد المتزايد في الأسعار العالمية، والوصول إلى تسهيلات في سبل السداد وتيسير وصوله للدول الأفريقية الأكثر احتياجًا بأسعار مناسبة، موضحةً أن ذلك سيساهم في تطوير صناعة الدواء من جهة والتخفيف من الأعباء المالية عن كاهل الدول محدودة ومتوسطة الدخل من جهة أخرى.



وخلال الجلسة أوضح دكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية والمشرف على قطاع العلاقات الصحية الخارجية أنه في ظل اليقين في نجاح مبادرات الصحة المصرية وإشادة المنظمات الدولية بها، وفي ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، فإنها تبنت المسئولية تجاه الأشقاء الأفارقة من خلال مبادرة علاج مليون أفريقي، الذين يحق لهم التمتع بالصحة من خلال مكافحة الأمراض والأوبئة، والتي تعد خطة البدء للقضاء التام على الفيروسات الكبدية في جميع البلدان الأفريقية.



وأكد جاد أن تلك الخطوة تشمل تدريب الكوادر الطبية على نموذج إجراء المسح الطبي للفيروسات الكبدية وأسس التقييم والعلاج والمتابعة لهذه الأمراض ومضاعفاتها، بالإضافة إلى تقديم عقاقير علاج فيروس سي بالمجان، وتقديم الدعم الفني للوحدات الطبية وبناء نموذج معلوماتي يستخدم في جمع وتحليل البيانات وكذلك الدعم الفني في مجال التطعيمات وخاصةً الجرعة الصفرية لفيروس بي.



ومن جانبه أشاد ألفا ويري وزير صحة سيراليون بمبادارات الصحة العامة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقام بتسليم الراية إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.