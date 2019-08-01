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أستاذ العلوم السياسية: لا يوجد مثيل في العالم لـ مؤتمرات الشباب المصرية.. فيديو

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:44 م
صدى البلد
أيمن سعيد
قالت الدكتور أميرة الشنواني أستاذ العلوم السياسية إن عقد الدولة لمؤتمرات الشباب دليل على اهتمامها وحرصها عليهم، مشيرة إلى أن الشباب فى مصر يمثلون حوالى 60% من تعداد السكان.

وأضافت أميرة الشنواني فى مداخلة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر" أن الدولة المصرية على يقين بأن الشباب هو الحاضر والمستقبل لأى أمة لأنهم هم من يقود الإصلاح الاقتصادى والتعمير والتقدم.

وأشارت أميرة الشنواني إلى أن عقد المؤتمر السابع للشباب، على مدار يومي 30 و31 يوليو، في العاصمة الإدارية الجديدة، يعتبر رسالة للعالم بأن هذه العاصمة سيكون لها شأن كبير وستكون فاتحة خير لمصر.

وأكدت أميرة الشنواني أن هذه المؤتمرات مهمة للغاية لأنه لا يوجد لها مثيل فى أى دولة فى العالم.

وتوقعت أميرة الشنواني أن تصبح مصر نموذجا يحتذى به في هذا المجال، مشيرة إلى المقولة الأمريكية الشهيرة "كل شيء يبدأ فى مصر".

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