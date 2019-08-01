أهم حاجة لون العين.. 5 خطوات لفحص الأضحية الجيدة قبل شرائها.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك مؤشرات أساسية للتأكد من صحة الأضاحي، أولها تجنب شرائها في حالة رؤيتها تسير منعزلة عن باقي القطيع، ما يؤكد وجود مشكلة ما في هذه الأضحية، مشيرا إلى أن من الأفضل تجنب شرائه واستبداله بذبيحة أخرى.



وأوضح الدكتور محمد القرش خلال استضافته على برنامج صباحك مصرى والمذاع على فضائية MBC مصر، الخميس، أنه يجب الابتعاد عن شراء الأضحية من الباعة الجائلين واستبدالها بمحلات جزارة موثوق بها أو اصطحاب جزار مخضرم لفحص الأضحية بالكامل قبل شرائها.



وأشار محمد القرش إلى أن الخطوات الأساسية لفحص الأضحية تكون عن طريق فحص الأعين، الجلد، الأرجل، لافتا إلى أنه في حال ظهور العين باللون الأصفر أو الأحمر فهذا يشير لمرض وإصابة معينة، أو بهتان في الجفون.



وتابع الدكتور محمد القرش أن من ضمن العلامات لفحص الأضحية عن طريقة مشيه تكون مستقيمة أم يظهر عليه العرج، وبالنسبة لأنفه هل يتردد عليه المخاط بكثرة أم لا، فهذا يشير بقوة لمرض ما يصيب هذه الأضحية، وأن يكون جلده ناعما وأملس.