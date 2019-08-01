ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أهم حاجة لون العين.. 5 خطوات لفحص الأضحية الجيدة قبل شرائها.. فيديو

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:17 م
أضاحى - أرشيفية
أضاحى - أرشيفية
شيرين عادل
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك مؤشرات أساسية للتأكد من صحة الأضاحي، أولها تجنب شرائها في حالة رؤيتها تسير منعزلة عن باقي القطيع، ما يؤكد وجود مشكلة ما في هذه الأضحية، مشيرا إلى أن من الأفضل تجنب شرائه واستبداله بذبيحة أخرى.

وأوضح الدكتور محمد القرش خلال استضافته على برنامج صباحك مصرى والمذاع على فضائية MBC مصر، الخميس، أنه يجب الابتعاد عن شراء الأضحية من الباعة الجائلين واستبدالها بمحلات جزارة موثوق بها أو اصطحاب جزار مخضرم لفحص الأضحية بالكامل قبل شرائها.

وأشار محمد القرش إلى أن الخطوات الأساسية لفحص الأضحية تكون عن طريق فحص الأعين، الجلد، الأرجل، لافتا إلى أنه في حال ظهور العين باللون الأصفر أو الأحمر فهذا يشير لمرض وإصابة معينة، أو بهتان في الجفون.

وتابع الدكتور محمد القرش أن من ضمن العلامات لفحص الأضحية عن طريقة مشيه تكون مستقيمة أم يظهر عليه العرج، وبالنسبة لأنفه هل يتردد عليه المخاط بكثرة أم لا، فهذا يشير بقوة لمرض ما يصيب هذه الأضحية، وأن يكون جلده ناعما وأملس.

ترشيحاتنا

موجز الرابعة.. حقيقة وفاة محمد صبحي.. توابع عقوبة جواد ظريف.. وإحباط تفجير انتحاري

شاهد... لحظة القبض على عنصرين من تنظيم داعش فى روسيا

أرى الأموات والجن.. تصريحات صادمة لـ الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت

من أجل العلم .. فتاة بريطانية لقيت مصرعها بسبب الأبحاث العلمية

أكبر معمرة سينجل في العالم.. 107 أعوام دون زواج

معلنة جنس مولودها.. هازل كايا بـ المايوه خلال الشهور الأولى من حملها.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشتهر بـ قبة المحراب.. حكاية جامع القيروان.. بناه الفهرى وجدده ابن النعمان

بـ مكياج مخيف.. شاهد هند صبري تثير الجدل بعدسات لاصقة زرقاء

أكبر معمرة سينجل في العالم.. 107 أعوام دون زواج