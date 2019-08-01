إنهاء إجراءات البت في أسعار 1119 ملف تقنين في الغربية.. تفاصيل

أكد اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، أنه تم الإنتهاء التام من إجراءات البت في أسعار جميع طلبات تقنين التعديات على أملاك الدولة المقبولة والتي تم معاينتها بإجمالي 1119 ملفا ، كما تم الإنتهاء من تقنين أوضاع 344 مواطنا وتوقيع العقود الإبتدائية لهم.



جاء ذلك خلال إجتماع لجنة البت الثامنة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 تنفيذًا لخطة الدولة لإنهاء ملف تقنين التعديات.



بدأ الإجتماع بالنظر في التظلمات المقدمة من واضعي اليد على أملاك الدولة وعددهم 18 ملفا من الملفات التي تم البت فيها في إجتماع اللجنة السابقة بتاريخ 9/4/2019 .



كما تم البت في 46 طلب تقنين للتعديات على أملاك الدولة حتى تم إعتماد الأسعار خلال هذه اللجنة بناءً على ماتم في التظلمات المقدمة من المواطنين وبذلك يكون تم البت في 1119 طلبا أي جميع الملفات التي سددت رسم المعاينة وتمت معاينتها بالفعل . وبناءً على إعتماد اللجنة لهذه الأسعار ستقوم الوحدات المحلية بإخطار المواطنين الذين تم البت في ملفاتهم لسداد نسبة 25% من المبلغ الذى تم تحديده وتقسيط الباقي على 3 سنوات .



والجدير بالذكر؛ أن أجمالي عدد طلبات التقنين المقدمة 1734 طلبا سدد منها رسم الفحص 1461 طلبا وسدد رسم المعاينة 1119 طلبا تم معاينتهم والبت في أسعارهم من خلال 8 جلسات للجنة البت ، كما تم رفض 150 طلب تقنين لعدم إستيفائهم الشروط الواردة بالقانون.



ومن جانبه؛ وجه محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء بالتواصل مع المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين لسرعة إنهاء كافة الإجراءات والإستفادة من الأسعار العادلة التي وضعتها لجنة البت التي راعت الظروف المعيشية للمواطنين. كما شدد على إدراج أكبر عدد ممكن من التعديات على أملاك الدولة ضمن أعمال الموجة الثالثة عشرة وإزالتها لإسترداد "حق الشعب".