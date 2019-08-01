الحكومة تطمئن البرلمان بشأن إجراءات موسم الحج.. دينية النواب: المنصوب عليهم في تأشيرات زيارة بيت الله ستكتب لهم الحج حسب النية

البرلمان يناقش تأشيرات الحج

الداخلية:

تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتيسير على الحجاج المصريين

الصحة:

رعاية كاملة للحجاج من مرضي الفشل الكلوي والسرطان ..وشحنا 16 ألف طن أدوية للسعودية

ممثل الإفتاء من النواب :