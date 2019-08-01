الحكومة تطمئن البرلمان بشأن إجراءات موسم الحج.. دينية النواب: المنصوب عليهم في تأشيرات زيارة بيت الله ستكتب لهم الحج حسب النية

البرلمان يناقش تأشيرات الحج
الداخلية:
الداخلية:
تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتيسير على الحجاج المصريين
الصحة:
الصحة:
رعاية كاملة للحجاج من مرضي الفشل الكلوي والسرطان ..وشحنا 16 ألف طن أدوية للسعودية
ممثل الإفتاء من النواب :
ممثل الإفتاء من النواب :
لا يجوز استخدام الشعارات السياسية فى مناسك الحج
طمأن ممثلو الحكومة، لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة العبد، علي جميع الإجراءات الخاصة بموسم الحج الجاري، وتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة من أجل التيسير علي كافة الحجاج، مع توفير كافة الاحتياجات الصحية والمتابعة لهم منذ أعمال الكشوفات والتطعيمات إبان الحصول علي تأشيرات الحج، حتى بعد العودة بـ3 أسابيع .
جاء ذلك فى اجتماع للجنة الخميس، بمشاركة ممثلي الحكومة من وزارتي الأوقاف والري- كون وزيرها رئيس بعثة الحج الرسمية، وأيضا وزارة الداخلية والتضامن والسياحة والطيران والتضامن، والطيران، حيث تطرقت النقاشات إلي ضرورة حظر أي شعارات سياسية أو عنصرية من جانب الحجاج، في الوقت الذي تم التأكيد علي أن من تعرض للنصب بشأن تأشيرات الحج، تكتب له الحج بحسب نيته، مشيرين إلي أن ما يتم من خطوات إلكترونية بشأن إجراءات الحج والعمرات خطوات تقدمية من جانب السعودية والجميع يدعمها.
وقال د. أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن الخطوات التي تتخذ من جانب المملكة العربية السعودية، بشأن الآليات الإجرائية الجديدة للحج والعمرة، خطوة تقدمية تسهم في التغلب علي الإشكاليات التي كانت قائمة في الماضي، مشيرا إلي أن البوابة الإلكترونية ستكون حماية للمواطن من الوقوع كضحايا لأي سماسرة أو أي عمليات نصب.
وأكد العبد أن السياسية التقدمية التي تقوم به المملكة السعودية بشأن إجراءات الحج والعمرة إيجابية وتحافظ علي المواطن، قائلا:" هذه إجراءات تقدمية ونحن ندعمها من أجل الأفضل".
من ناحيتها أثارت إيمان قنديل، ممثل وزارة السياحة أزمة النصب الأخيرة التى تعرض لها عدد من المواطنين بإعطائهم تأشيرات سياحة علي أساس أنها حج، وتم إعادتهم مرة أخري من المملكة العربية السعودية، مؤكدة علي أن هذا نصب حدث من جانب السماسرة ومندوبي شركات السياحة، مشيرة إلي أن الأمر فى إطار التحقيق حتى الآن من جانب الأجهزة المعنية قائلة:" الإجراءات الجديدة الخاصة بالبوابة الإلكترونية ستواجه هذه الإشكاليات وأعمال النصب هذه".
واتفق معه اللواء عاصم جابر، ممثل وزارة الداخلية، مؤكدا علي أن هذه الخطوات الخاصة بالبوابة الإلكترونية ستكون حماية حقيقة للمواطنين من أي عمليات نصب تتم من جانب السماسرة ومندوبي الشركات، مشيرا إلي أن الدولة المصرية تنسق مع المملكة العربية السعودية بشأن هذه الإجراءات ودعمها وتطبيقها بشكل دقيق علي الأراضي المصرية حفاظا علي المواطنين، وتلافي الوقوع في أي أعمال نصب.
وعقب على حديثهم النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بأن هذا الأمر فى قيد التحقيق مثلما تم الذكر من جانب الحكومة، متابعا بقوله:" ربنا يعوض علي اللي اتنصب عليهم فى تأشيرات الحج...وإذا كانت نيتهم السفر بنية الحج فستحسب لهم الحج بمشيئة الله رغم ما حدث".
وقال اللواء عاصم على جابر، ممثل وزارة الداخلية، إن الوزارة تنسق مع الوزارات الأخرى المعنية بترتيبات موسم الحج ومنها الصحة والسياحة والتضامن، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتيسير على الحجاج المصريين وتلافى أى سلبيات حدثت فى المواسم السابقة للحج وتعظيم الإيجابيات، لافتا إلى أن وزارة الخارجية السعودية أثنت على الجهود الكبيرة للبعثة المصرية العام الماضى.
وتابع "جابر": "الموسم الماضى كان فيه إيجابيات كثيرة جدا، وكان هناك بالتأكيد بعض السلبيات نعمل على تلافيها فى الموسم الحالى، وننسق مع وزارات الصحة و السياحة وشركة مصر للطيران، لتلافي أى سلبيات، وهدفنا أن يكون المواطن المصرى فى الحج موجودا هناك بكرامة وشموخ مصر، فكافة حجاج مصر مسئولين مننا ونعمل على راحتهم، ونذلل أى عقبات تواجههم، فالدولة ومن داخلها وزارة الداخلية تحفظ الأمن داخل مصر، وتحفظ كرامة المواطن خارج مصر".
وأشار ممثل وزارة الداخلية، إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات المهمة مع وزارة الصحة بالكشف على الحجاج وتحديد نوعية الأدوية التى يأخذوها معهم فى الحج، ففى العام الماضى وزارة الصحة بذلت جهود كبير وكانت بعثاتها تكشف على الحجاج على مدار 24 ساعة ويتم استكمال هذه الجهود بالموسم الجديد للحج، كما يتم حل أى مشكلات تواجه المصريين فى الفنادق من خلال مندوبى وزارة السياحة.
وأوضح أن ضباط البعثة فى حالة وفاة أى حاج مصرى يقومون باستخراج شهادات الوفاة والتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات الدفن، وبشأن التأمين على الحجاج فيما يخص الوفاة أو العجز الكلى، قال إن الحاج يدفع مبلغ 124 جنيها هذا العام بدلا من 119 جنيها، وذلك بعد التعاقد مع شركة مصر للتأمين، حيث تم زيادة 5 جنيهات ليحصل ورثة الحاج على 85 ألف جنيه بدلا من 75 ألف جنيه، فى حالة الوفاة، وهذا الإجراء لاقى ارتياح بين الحجاج والجهات المنظمة.
وأشاد ممثل الداخلية بجهود الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء فى التسير على الحجاج وتوعيتهم بكيفية أداء مناسك وشعائر الحج، وقيامهم بتوفير كتيبات عن الحج والشعائر، وتوفير أئمة ووعاظ للشرح والتوضيح للحجيج.
من جانبه قال المهندس شحته إبراهيم عبد الفتاح، ممثل عن رئيس بعثة الحج، إن هناك تقارير يومية يتم إعدادها ودراستها عن موسم الحج لضمان خروجه بشكل لائق وبدون مشاكل لتحقيق أكبر قدر من الراحة للحجاج المصريين.
وأضاف عبد الفتاح، إن وزارة الري بإعتبارها المسئولة عن موسم الحج هذا العام، أجرت علي مدار الفترة الماضية اجتماعات مكثفة مع كافة الوزارات المعنية بموسم الحج كالسياحية والتضامن الاجتماعي والداخلية والأوقاف ومصر للطيران، وتم وضع خطة شاملة ودقيقة للتيسير علي الحجاج وضمان راحتهم.
ونوه عبد الفتاح إلي أنه من ضمن الأمور الهامة التي تم تنفيذها للتيسير علي الحجاج هو الاتفاق مع "مصر للطيران" لتخفيض ساعات الانتظار للحجاج المصريين أثناء الذهاب والعودة من 6 ساعات لـ4 ساعات، وهذا أمر مهم للغاية وسيخفف كثيرا علي الحجاج المصريين.
وقال د. علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن بالتنسيق مع الجهات المعنية تم وضع منظومة صحية متكاملة لحجاج بيت الله بالعام الجاري، بداية من عمل التطعيمات والكشوفات اللازمة في ظل الإجراءات الخاصة بالحصول علي تأشيرة الحج ، فيما تنتهي بعد 3أسابيع من عودة الحجاج من المملكة العربية السعودية قائلا:" نطمئن علي الحجاج منذ بداية إجراءات الحصول علي التأشيرات حتي بعد العودة بـ3 أسابيع".
وأكد عيد علي أنه خلال هذه المدة الزمنية يتم توفير الإطارات الوقائية والعلاجية، حيث الوقائي من خلال النصائح سواء في البطاقات الصحية أو المطارات أو عبر الطائرات والسفن، وأيضا داخل الفنادق والمقرات بالسعودية، والعلاجية علي الأراضي السعودية، حيث تم تشيد 24 عيادة بمكة و3 بالمدينة المنورة، بتوفير كافة الأطقم الطبية بمختلف التخصصات المطلوبة قائلا:" شحنا 16.5 ألف طن أدوية مطلوبة للحجاج المصريين فى السعودية".
ولفت ممثل وزارة الصحة إلي أن الخدمة الصحية الوقائية والعلاجية علي مستوي عال، وجميعها بالمجان، مشيرا إلي أنه تم وضع اعتبار جميع الأمراض، حيث مرضي الفشل الكلوي تم التنسيق معهم وإخطارهم بالأماكن المنوط بهم الغسيل بها والتوقيتات المطلوبة، وأيضا مرضي السرطان تم التنسيق بشأنهم من أجل العلاج الخاص به، مؤكدا علي أنه تمت مراعاة ظروف جميع المرضي وحاجاتهم للعلاج والإطارات الوقائية الخاصة بهم وجميع ذلك بالمجان.
وقال الدكتور مجدى محمد عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن دار الإفتاء دورها علمى وتوعوى فيما يخص الحج، ومعظمها يتعلق بالفتوى، وتم رصد كافة المسائل التى يستفسر عنها الحجاج، وتم الإجابة عليها عبر وسائل عديدة مثل كتاب "الحج والعمرة" يشرح كافة الأمور المتعلقة بالحج والعمرة منذ الخروج من المنزل حتى العودة لمصر، وكل ما يتعلق بالمناسك والشعائر والاعتبارات الفقهية، بما ييسر للحجاج، والكتاب متاح الآن فى كل الجهات المعنية.
وأضاف "عاشور"، أن دار الإفتاء أعدت "فيديو" عن رحلة الحج يتضمن شرح بطريقة مبسطة وميسرة، وسيتم الاتفاق مع شركات الطيران لإذاعته للحجاج.
وأشار إلى أن دار الإفتاء أكدت على أنه لا يجوز استخدام الشعارات السياسية فى مناسك الحج، وعدم أدلجة الحج، بمعنى عدم إدخال الأيديولوجيات لأن الحج شعيرة دينية وروحانية وتكون فى طاعة الله.
وقال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الاوقاف، إن الوزارة نفذت عدد من الإجراءات الهامة استعدادا لموسم الحج، أبرزها تدريب الوعاظ والائمة لمساعدة الحجاج علي أداء فريضتهم بشكل سهل ويسير، لذلك كانت الوزارة حريصة علي أن تضم بعثة الوزارة نحو 54 واعظ مهمتهم الأساسية هو تقديم الفتاوي والتيسير اللازم للحجاج للتسهيل عليهم أثناء الفريضة، مشيرا إلي أنه لأول مرة تضم بعثة الأوقاف للحج واعظات ورغم قلة العدد إلا أنها بداية جيدة خصوصا أن المرأة تمثل نحو 50٪ من الحجاج، وبعضهم لديهم حرج في التعامل مع الوعاظ الرجال.
ونوه طايع إلي أن الوعاظ للحجاج أكدوا علي عدم توظيف أي شعارات سياسية او طائفية أو عنصرية أثناء فريضة الحج، باعتبارها خالصة لله وحده لذلك يجب احترام قوانين البلد الموجودين بها بعيدا عن الخرض في أي مسائل خلافية، مشيرا أن الوعاظ قدموا أيضا الفتاوي اللازمة للتيسير والتخفيف علي الحجاج منعا للزحام أثناء تأدية بعض الشعائر من بينها علي سبيل المثال "رمي الجمرات".
وقال أمجد عارف، مستشار وزير الطيران المدنى، إن هناك توجيهات من وزير الطيران المدنى قبل بدء موسم الحج بتقديم أداء متميز وأفضل الخدمات للحجاج المصريين، وتم توفير أماكن مكيفة للانتظار، وتيسير كل الإجراءات على الحجاج.
طمأن ممثلو الحكومة، لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة العبد، علي جميع الإجراءات الخاصة بموسم الحج الجاري، وتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة من أجل التيسير علي كافة الحجاج، مع توفير كافة الاحتياجات الصحية والمتابعة لهم منذ أعمال الكشوفات والتطعيمات إبان الحصول علي تأشيرات الحج، حتى بعد العودة بـ3 أسابيع .
جاء ذلك فى اجتماع للجنة الخميس، بمشاركة ممثلي الحكومة من وزارتي الأوقاف والري- كون وزيرها رئيس بعثة الحج الرسمية، وأيضا وزارة الداخلية والتضامن والسياحة والطيران والتضامن، والطيران، حيث تطرقت النقاشات إلي ضرورة حظر أي شعارات سياسية أو عنصرية من جانب الحجاج، في الوقت الذي تم التأكيد علي أن من تعرض للنصب بشأن تأشيرات الحج، تكتب له الحج بحسب نيته، مشيرين إلي أن ما يتم من خطوات إلكترونية بشأن إجراءات الحج والعمرات خطوات تقدمية من جانب السعودية والجميع يدعمها.
وقال د. أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن الخطوات التي تتخذ من جانب المملكة العربية السعودية، بشأن الآليات الإجرائية الجديدة للحج والعمرة، خطوة تقدمية تسهم في التغلب علي الإشكاليات التي كانت قائمة في الماضي، مشيرا إلي أن البوابة الإلكترونية ستكون حماية للمواطن من الوقوع كضحايا لأي سماسرة أو أي عمليات نصب.
وأكد العبد أن السياسية التقدمية التي تقوم به المملكة السعودية بشأن إجراءات الحج والعمرة إيجابية وتحافظ علي المواطن، قائلا:" هذه إجراءات تقدمية ونحن ندعمها من أجل الأفضل".
من ناحيتها أثارت إيمان قنديل، ممثل وزارة السياحة أزمة النصب الأخيرة التى تعرض لها عدد من المواطنين بإعطائهم تأشيرات سياحة علي أساس أنها حج، وتم إعادتهم مرة أخري من المملكة العربية السعودية، مؤكدة علي أن هذا نصب حدث من جانب السماسرة ومندوبي شركات السياحة، مشيرة إلي أن الأمر فى إطار التحقيق حتى الآن من جانب الأجهزة المعنية قائلة:" الإجراءات الجديدة الخاصة بالبوابة الإلكترونية ستواجه هذه الإشكاليات وأعمال النصب هذه".
واتفق معه اللواء عاصم جابر، ممثل وزارة الداخلية، مؤكدا علي أن هذه الخطوات الخاصة بالبوابة الإلكترونية ستكون حماية حقيقة للمواطنين من أي عمليات نصب تتم من جانب السماسرة ومندوبي الشركات، مشيرا إلي أن الدولة المصرية تنسق مع المملكة العربية السعودية بشأن هذه الإجراءات ودعمها وتطبيقها بشكل دقيق علي الأراضي المصرية حفاظا علي المواطنين، وتلافي الوقوع في أي أعمال نصب.
وعقب على حديثهم النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بأن هذا الأمر فى قيد التحقيق مثلما تم الذكر من جانب الحكومة، متابعا بقوله:" ربنا يعوض علي اللي اتنصب عليهم فى تأشيرات الحج...وإذا كانت نيتهم السفر بنية الحج فستحسب لهم الحج بمشيئة الله رغم ما حدث".
وقال اللواء عاصم على جابر، ممثل وزارة الداخلية، إن الوزارة تنسق مع الوزارات الأخرى المعنية بترتيبات موسم الحج ومنها الصحة والسياحة والتضامن، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتيسير على الحجاج المصريين وتلافى أى سلبيات حدثت فى المواسم السابقة للحج وتعظيم الإيجابيات، لافتا إلى أن وزارة الخارجية السعودية أثنت على الجهود الكبيرة للبعثة المصرية العام الماضى.
وتابع "جابر": "الموسم الماضى كان فيه إيجابيات كثيرة جدا، وكان هناك بالتأكيد بعض السلبيات نعمل على تلافيها فى الموسم الحالى، وننسق مع وزارات الصحة و السياحة وشركة مصر للطيران، لتلافي أى سلبيات، وهدفنا أن يكون المواطن المصرى فى الحج موجودا هناك بكرامة وشموخ مصر، فكافة حجاج مصر مسئولين مننا ونعمل على راحتهم، ونذلل أى عقبات تواجههم، فالدولة ومن داخلها وزارة الداخلية تحفظ الأمن داخل مصر، وتحفظ كرامة المواطن خارج مصر".
وأشار ممثل وزارة الداخلية، إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات المهمة مع وزارة الصحة بالكشف على الحجاج وتحديد نوعية الأدوية التى يأخذوها معهم فى الحج، ففى العام الماضى وزارة الصحة بذلت جهود كبير وكانت بعثاتها تكشف على الحجاج على مدار 24 ساعة ويتم استكمال هذه الجهود بالموسم الجديد للحج، كما يتم حل أى مشكلات تواجه المصريين فى الفنادق من خلال مندوبى وزارة السياحة.
وأوضح أن ضباط البعثة فى حالة وفاة أى حاج مصرى يقومون باستخراج شهادات الوفاة والتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات الدفن، وبشأن التأمين على الحجاج فيما يخص الوفاة أو العجز الكلى، قال إن الحاج يدفع مبلغ 124 جنيها هذا العام بدلا من 119 جنيها، وذلك بعد التعاقد مع شركة مصر للتأمين، حيث تم زيادة 5 جنيهات ليحصل ورثة الحاج على 85 ألف جنيه بدلا من 75 ألف جنيه، فى حالة الوفاة، وهذا الإجراء لاقى ارتياح بين الحجاج والجهات المنظمة.
وأشاد ممثل الداخلية بجهود الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء فى التسير على الحجاج وتوعيتهم بكيفية أداء مناسك وشعائر الحج، وقيامهم بتوفير كتيبات عن الحج والشعائر، وتوفير أئمة ووعاظ للشرح والتوضيح للحجيج.
من جانبه قال المهندس شحته إبراهيم عبد الفتاح، ممثل عن رئيس بعثة الحج، إن هناك تقارير يومية يتم إعدادها ودراستها عن موسم الحج لضمان خروجه بشكل لائق وبدون مشاكل لتحقيق أكبر قدر من الراحة للحجاج المصريين.
وأضاف عبد الفتاح، إن وزارة الري بإعتبارها المسئولة عن موسم الحج هذا العام، أجرت علي مدار الفترة الماضية اجتماعات مكثفة مع كافة الوزارات المعنية بموسم الحج كالسياحية والتضامن الاجتماعي والداخلية والأوقاف ومصر للطيران، وتم وضع خطة شاملة ودقيقة للتيسير علي الحجاج وضمان راحتهم.
ونوه عبد الفتاح إلي أنه من ضمن الأمور الهامة التي تم تنفيذها للتيسير علي الحجاج هو الاتفاق مع "مصر للطيران" لتخفيض ساعات الانتظار للحجاج المصريين أثناء الذهاب والعودة من 6 ساعات لـ4 ساعات، وهذا أمر مهم للغاية وسيخفف كثيرا علي الحجاج المصريين.
وقال د. علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن بالتنسيق مع الجهات المعنية تم وضع منظومة صحية متكاملة لحجاج بيت الله بالعام الجاري، بداية من عمل التطعيمات والكشوفات اللازمة في ظل الإجراءات الخاصة بالحصول علي تأشيرة الحج ، فيما تنتهي بعد 3أسابيع من عودة الحجاج من المملكة العربية السعودية قائلا:" نطمئن علي الحجاج منذ بداية إجراءات الحصول علي التأشيرات حتي بعد العودة بـ3 أسابيع".
وأكد عيد علي أنه خلال هذه المدة الزمنية يتم توفير الإطارات الوقائية والعلاجية، حيث الوقائي من خلال النصائح سواء في البطاقات الصحية أو المطارات أو عبر الطائرات والسفن، وأيضا داخل الفنادق والمقرات بالسعودية، والعلاجية علي الأراضي السعودية، حيث تم تشيد 24 عيادة بمكة و3 بالمدينة المنورة، بتوفير كافة الأطقم الطبية بمختلف التخصصات المطلوبة قائلا:" شحنا 16.5 ألف طن أدوية مطلوبة للحجاج المصريين فى السعودية".
ولفت ممثل وزارة الصحة إلي أن الخدمة الصحية الوقائية والعلاجية علي مستوي عال، وجميعها بالمجان، مشيرا إلي أنه تم وضع اعتبار جميع الأمراض، حيث مرضي الفشل الكلوي تم التنسيق معهم وإخطارهم بالأماكن المنوط بهم الغسيل بها والتوقيتات المطلوبة، وأيضا مرضي السرطان تم التنسيق بشأنهم من أجل العلاج الخاص به، مؤكدا علي أنه تمت مراعاة ظروف جميع المرضي وحاجاتهم للعلاج والإطارات الوقائية الخاصة بهم وجميع ذلك بالمجان.
وقال الدكتور مجدى محمد عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن دار الإفتاء دورها علمى وتوعوى فيما يخص الحج، ومعظمها يتعلق بالفتوى، وتم رصد كافة المسائل التى يستفسر عنها الحجاج، وتم الإجابة عليها عبر وسائل عديدة مثل كتاب "الحج والعمرة" يشرح كافة الأمور المتعلقة بالحج والعمرة منذ الخروج من المنزل حتى العودة لمصر، وكل ما يتعلق بالمناسك والشعائر والاعتبارات الفقهية، بما ييسر للحجاج، والكتاب متاح الآن فى كل الجهات المعنية.
وأضاف "عاشور"، أن دار الإفتاء أعدت "فيديو" عن رحلة الحج يتضمن شرح بطريقة مبسطة وميسرة، وسيتم الاتفاق مع شركات الطيران لإذاعته للحجاج.
وأشار إلى أن دار الإفتاء أكدت على أنه لا يجوز استخدام الشعارات السياسية فى مناسك الحج، وعدم أدلجة الحج، بمعنى عدم إدخال الأيديولوجيات لأن الحج شعيرة دينية وروحانية وتكون فى طاعة الله.
وقال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الاوقاف، إن الوزارة نفذت عدد من الإجراءات الهامة استعدادا لموسم الحج، أبرزها تدريب الوعاظ والائمة لمساعدة الحجاج علي أداء فريضتهم بشكل سهل ويسير، لذلك كانت الوزارة حريصة علي أن تضم بعثة الوزارة نحو 54 واعظ مهمتهم الأساسية هو تقديم الفتاوي والتيسير اللازم للحجاج للتسهيل عليهم أثناء الفريضة، مشيرا إلي أنه لأول مرة تضم بعثة الأوقاف للحج واعظات ورغم قلة العدد إلا أنها بداية جيدة خصوصا أن المرأة تمثل نحو 50٪ من الحجاج، وبعضهم لديهم حرج في التعامل مع الوعاظ الرجال.
ونوه طايع إلي أن الوعاظ للحجاج أكدوا علي عدم توظيف أي شعارات سياسية او طائفية أو عنصرية أثناء فريضة الحج، باعتبارها خالصة لله وحده لذلك يجب احترام قوانين البلد الموجودين بها بعيدا عن الخرض في أي مسائل خلافية، مشيرا أن الوعاظ قدموا أيضا الفتاوي اللازمة للتيسير والتخفيف علي الحجاج منعا للزحام أثناء تأدية بعض الشعائر من بينها علي سبيل المثال "رمي الجمرات".
وقال أمجد عارف، مستشار وزير الطيران المدنى، إن هناك توجيهات من وزير الطيران المدنى قبل بدء موسم الحج بتقديم أداء متميز وأفضل الخدمات للحجاج المصريين، وتم توفير أماكن مكيفة للانتظار، وتيسير كل الإجراءات على الحجاج.