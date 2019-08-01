الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية.. ندوات توعوية بالشرقية استعدادا لموسم قش الأرز

عقدت وزارة البيئة من خلال فرعها الإقليمي بالشرقية مجموعة من الأنشطة الخاصة بالتوعية في مجال الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية وقش الأرز استعدادا لموسم حصاد محصول الأرز لهذا العام ومواجهة نوبات تلوث الهواء.



تم تنظيم ندوتين بمركز شباب ههيا والوحدة المحلية بالعزازية بمنيا القمح بالتنسيق مع ديوان عام محافظة الشرقية وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.



تضمنت الندوتان موضوعات حول ضرورة الابتعاد عن الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية لما له من أضرار بالغة على الصحة والبيئة كما تناولت الندوتان سبل الاستفادة من قش الأرز في إقامة مشاريع تنموية للشباب والمزارعين.