إطلاق اسم مدير أمن أسيوط الأسبق على مدرسة بالغربية

وافق اللواء هشام السعيد محافظ الغربية اليوم، على إطلاق اسم الراحل اللواء شرطة جمال أحمد علي مدير أمن أسيوط السابق على مدرسة القرشية الثانوية المشتركة تخليدا لذكراه.





جاء ذلك خلال رئاسته لجلسة المجلس التنفيذي للمحافظة التي عقدت بالقاعة الكبرى بالديوان العام بحضور ممثل الرقابة الإدارية بالغربية ونائب مدير أمن الغربية والقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة .





كما وافق على قبول التبرع ومخاطبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستخراج مساحة 1059.88 متر من الرقعة الزراعية وإضافتها لمدرسة الدواخلية الابتدائية الجديدة.





ووافق المحافظ على قبول تبرع لمساحة 363 مترًا لإقامة محطة رفع للصرف الصحي عليها بمنطقة كوبرى العشري بزفتى.





كما وجه المحافظ فى توجيهاته إلي المهندس على بيومي وكيل وزارة الزراعة بتشكيل غرفة عمليات تضم أعضاء إدارات حماية الأراضي لمنع حدوث أي تعديات علي الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد عن طريق التنسيق مع الجهات المعنية وزيادة كميات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ البيع الخاصة.



