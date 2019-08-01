الذهب يسجل أدنى مستوى في أسبوعين وسط شكوك تجاه خفض الفائدة الأمريكية مجددًا

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين اليوم الخميس بعد يوم من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة للمرة الأولى خلال عشرة أعوام، لكنه بدد التوقعات بتخفيضات أخرى في المستقبل مما دفع الدولار للصعود إلى أعلى مستوى في 26 شهرا.





وبحلول الساعة 1215 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1404.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما انخفض إلى أدنى مستوى منذ 17 يوليو عند 1402.15 دولار للأوقية.





وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.5 بالمئة إلى 1404.90 دولار للأوقية.





وبعد تصريحات المركزي الأمريكي، صعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى منذ مايو 2017، مما زاد من تكلفة المعدن النفيس على حائزي العملات الأخرى.





وارتفع الذهب لثالث شهر على التوالي في يوليو، وبلغ أعلى مستوى في ستة أعوام عند 1452.60 دولار للأوقية في 19 يوليو.





ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة غدا الجمعة.





ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 15.98 دولار للأوقية، بعدما لامست أدنى مستوى في أسبوعين عند 15.88 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.





وتراجع البلاتين واحدا بالمئة إلى 850.95 دولار للأوقية بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ 23 يوليو عند 845 دولارا.



