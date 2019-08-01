انهيار منزل مهجور.. إصابة طفل فى الحادث بقرية بلاي بالسنطة

شهدت قرية بلاي بمركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم واقعة إصابة طفل عمره 5 سنوات بكدمات وسحجات نتيجة سقوط جزء من إنهيار سكني خلال مروره وتم نقل الطفل إلى طوارئ مستشفي السنطة لإسعافه.



تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد أحمد برج مأمور مركز السنطة يفيد بورود بلاغ بانهيار جزئى لمنزل قديم بقرية بلاي، وإصابة طفل أثناء مروره بجوار المنزل.



كما انتقل مسئولو الوحدة المحلية لمكان البلاغ، ووجه رئيس مجلس المدينة تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل وإعداد تقرير هندسي حول المنزل.



وناشد الأهالي اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بضرورة إزالة المنزل خشية انهياره بشكل مفاجئ وحدوث كارثة تودى بحياة مواطني القرية.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

