ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انهيار منزل مهجور.. إصابة طفل فى الحادث بقرية بلاي بالسنطة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:33 م
إنهيار منزل مهجور
إنهيار منزل مهجور
أحمد على
شهدت قرية بلاي بمركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم واقعة إصابة طفل عمره 5 سنوات بكدمات وسحجات نتيجة سقوط جزء من إنهيار سكني خلال مروره وتم نقل الطفل إلى طوارئ مستشفي السنطة لإسعافه.

تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد أحمد برج مأمور مركز السنطة يفيد بورود بلاغ بانهيار جزئى لمنزل قديم بقرية بلاي، وإصابة طفل أثناء مروره بجوار المنزل.

كما انتقل مسئولو الوحدة المحلية لمكان البلاغ، ووجه رئيس مجلس المدينة تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل وإعداد تقرير هندسي حول المنزل.

وناشد الأهالي اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بضرورة إزالة المنزل خشية انهياره بشكل مفاجئ وحدوث كارثة تودى بحياة مواطني القرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ترشيحاتنا

السيسي لـ كبير مستشاري ترامب: مصر تدعم جهود التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

أول رد من الكاف على قرار المحكمة الرياضية إلغاء إعادة نهائي دوري الأبطال

مفاجأة.. نادي ليفربول يعلن بيع ملعبه

تنسيق الجامعات 2019.. كل ما تريد معرفته عن تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية .. أخر موعد للتعديل .. وتقليل الاغتراب ومراعاة التوزيع الجغرافي

شاهد.. مهارات وأهداف جاكسون موليكا مهاجم الأهلي الجديد

بعد اقترابه من الزمالك.. 7 معلومات لا تعرفها عن المحارب عمرو مرعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشتهر بـ قبة المحراب.. حكاية جامع القيروان.. بناه الفهرى وجدده ابن النعمان

بـ مكياج مخيف.. شاهد هند صبري تثير الجدل بعدسات لاصقة زرقاء

أكبر معمرة سينجل في العالم.. 107 أعوام دون زواج