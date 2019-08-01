52 جنيها للبقري و60 للأغنام.. الزراعة تعلن أسعار الأضاحي.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن إدارة المجازر وضعت مجموعة من الشروط لسلامة الأضاحى وهى أن لا يكون وزنها أقل من 400 كجم، وبالنسبة لعمره لا يقل عن عامين.



وكشف محمد محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية على برنامج صباح مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر، الخميس، أن وزارة الزراعة طرحت ما يقارب 40 ألفا من الأضاحى على مستوى الجمهورية لمواجهة جشع التجار.



وأكد الدكتور محمد القرش أن وزارة الزراعة حريصة على تطبيق كافة المعايير للحفاظ على الثروة الحيوانية والتأكيد على الفحص الطبي، مشيرًا إلى أن الوزارة طرحت أسعار لحوم الأضاحي بـ42 جنيها للجاموس، و52 جنيها للعجول البقري، أما الأغنام 60 جنيها، والماعز 65 جنيها.



وتابع الدكتور محمد القرش، أن المشترى بمجرد شرائه للأضحية يجد الميزان الديجتال لقياس وزن الأضحية وبناءً على هذا الوزن يتم حساب التكلفة للزبائن.