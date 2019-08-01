ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

52 جنيها للبقري و60 للأغنام.. الزراعة تعلن أسعار الأضاحي.. فيديو

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:04 م
أضاحى
أضاحى
شيرين عادل
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن إدارة المجازر وضعت مجموعة من الشروط لسلامة الأضاحى وهى أن لا يكون وزنها أقل من 400 كجم، وبالنسبة لعمره لا يقل عن عامين.

وكشف محمد محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية على برنامج صباح مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر، الخميس، أن وزارة الزراعة طرحت ما يقارب 40 ألفا من الأضاحى على مستوى الجمهورية لمواجهة جشع التجار.

وأكد الدكتور محمد القرش أن وزارة الزراعة حريصة على تطبيق كافة المعايير للحفاظ على الثروة الحيوانية والتأكيد على الفحص الطبي، مشيرًا إلى أن الوزارة طرحت أسعار لحوم الأضاحي بـ42 جنيها للجاموس، و52 جنيها للعجول البقري، أما الأغنام 60 جنيها، والماعز 65 جنيها.

وتابع الدكتور محمد القرش، أن المشترى بمجرد شرائه للأضحية يجد الميزان الديجتال لقياس وزن الأضحية وبناءً على هذا الوزن يتم حساب التكلفة للزبائن.

ترشيحاتنا

تعرف على موعد مشاركة قفشة ومتولي في مران الأهلي

إعلانها مرتبط برحيل لاعب.. الأهلي يتعاقد مع صفقة أفريقية من العيار الثقيل

أول رد من الكاف على قرار المحكمة الرياضية إلغاء إعادة نهائي دوري الأبطال

إطلالة محتشمة.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار من جديد بالبينك

أول رد فعل من عادل إمام بعد شائعات وفاته

تعديل بنود لائحة العقوبات.. اتحاد الكرة يناقش تغليظ عقوبات الدورى الجديد.. اعرف الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشتهر بـ قبة المحراب.. حكاية جامع القيروان.. بناه الفهرى وجدده ابن النعمان

بـ مكياج مخيف.. شاهد هند صبري تثير الجدل بعدسات لاصقة زرقاء

أكبر معمرة سينجل في العالم.. 107 أعوام دون زواج