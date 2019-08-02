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الأهلي يضم صفقة أفريقية من العيار الثقيل.. تفاصيل

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:16 ص
جاكسون موليكا لاعب
جاكسون موليكا لاعب نادي مازيمبي الكونغولي
محمد السعيد
أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع جاكسون موليكا لاعب نادي مازيمبي الكونغولي للانضمام إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "دوري وكاس" أن الأهلي حصل على توقيع جاكسون موليكا لمدة 3 سنوات، وكذلك حصل على موافقة مازيمبي مقابل مليون ونصف دولار، واللاعب على 700 ألف دولار في الموسم الأول تزداد 100 ألف دولار كل موسم.

وأضاف الموقع، أن الأهلي ينتظر رحيل لاعب من لاعبيه الأفارقه، للإعلان عن الصفقة رسميا.

وكان الأهلي نجح هذا الصيف في التعاقد مع محمد مجدي أفشة من بيراميدز، والمالي اليو ديانج، بالإضافة إلى تجديد إعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي.

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