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فن

إنجى علاء تحيي الذكرى الـ28 لـ رحيل يوسف إدريس

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:14 م
انجى علاء
انجى علاء
أحمد إبراهيم
أحيت الكاتبة والمؤلفة إنجي علاء، الذكرى الـ28 لرحيل الكاتب الكبير يوسف إدريس، والذى يصادف اليوم 1 أغسطس.

وغرَّدت إنجى علاء، عبر حسابها على "تويتر": "أن تؤلف كتابًا، أن يقتنيه غريب، في مدينة غريبة، أن يقرأه ليلًا، أن يختلج قلبه لسطرٍ يشبه حياته، ذلك هو مجد الكتابة" - يوسف إدريس .. اليوم ذكرى رحيل الكاتب يوسف إدريس.. ربنا يرحمه".

يذكر أن إنجي علاء تتابع حاليا تصوير مسلسلها الجديد الذى قامت بتأليفه وهو بعنوان "بلا دليل" للمخرجة منال الصيفى.

ويقوم ببطولة مسلسل بلا دليل، الفنانان "درة وخالد سيلم" ويتم حاليا تصوير عدد من المشاهد داخل إحدى الاستوديوهات.

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