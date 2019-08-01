ترحيل إجبارى لمناطق غير آمنة.. انتهاكات حكومة أردوغان ضد اللاجئين السوريين مستمرة

مدينة إسطنبول التركية تعد موطن لأكثر من 3.6 مليون ناج من الحرب الأهلية السورية، لكن بالنسبة لأنقرة، فقد وصلت المدينة إلى أقصى طاقتها في الأيام الأخيرة. وفقًا لما نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية



يقول محمود، وهو شاب يعمل كنادل في مطعم سوري في المنطقة: "الكثير من الناس يختبئون في المنزل أو يقللون التنقل من وإلى العمل"، بسبب الضغط القوى من السلطات التركية، حيث إن المهاجرين غير الشرعيين خائفون من إعادتهم إلى سوريا".



مناخ الخوف هذا هو نتيجة حملة الاعتقالات والطرد التي أطلقتها محافظة اسطنبول في منتصف يوليو ضد عشرات الآلاف من السوريين الذين يقيمون في المدينة بشكل غير قانوني.



هذا العدد من السكان، وبحسب المكتب الدولي للهجرة يتراوح بين 100-300 ألف شخص، بالإضافة إلى 550 ألف سوري يعيشون بشكل قانوني في المدن الكبرى التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة.



وتعد مدينة اسطنبول، المدينة الاقتصادية التي تستضيف أكثر من 3.6 مليون ناج من الحرب الأهلية السورية، رئة اقتصادية تركية غنية بالوظائف الغريبة.



وتقوم عملية البحث عن المهاجرين غير الشرعيين عن طريق فحص الهوية داخل محطات المترو ومحطات السكك الحديدية، وكذلك المداهمات للشركات التي يديرها أو يتردد عليها السوريون.



ومن بين أربعة آلاف غير مرغوب فيهم اعتقلوا في الأيام الأخيرة، عاد معظمهم إلى منطقة تسجيلهم، فى حين تم ترحيل عدة مئات منهم أيضًا إلى شمال غرب سوريا، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، حيث يتم قصف هذه المنطقة بشكل متكرر من قبل الجيش السوري وحليفه الروسي.



ووفقا للأمم المتحدة، فقد قتل ما لا يقل عن 450 مدنيا منذ بداية الهجوم في أبريل، بما في ذلك مئات في الأيام العشرة الأخيرة.