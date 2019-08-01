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محافظات

إزالة 70 تعديا على أملاك الدولة وأراض زراعية في كفر الشيخ.. صور

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:40 م
صدى البلد
محمود زيدان
أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم، إزالة 70 حالة تعدٍ على مساحة 4500 متر مربع، مباني سكنية، و7 أفدنة و 22 قيراطا، بمختلف قرى ومدن المحافظة، خلال ثامن أيام الموجة الـ 13.

قال محافظ كفرالشيخ، إن أجهزة المحافظة تتعامل بكل قوة مع المعتدين على أملاك الدولة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات الشرطة والأجهزة الرقابية، بالتزامن مع أعمال حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ونهر النيل وبحيرة البرلس والسكة الحديد بالموجة الـ 13 المستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف المحافظ، أنه لا تهاون مع المتعدين ونطبق القانون على الجميع، حتى استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة، مؤكدًا أننا لن نفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية في انعقاد دائم حتى الانتهاء من تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية باسترداد أملاك الدولة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، الى أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على أملاك الدولة بجهات الولاية المختلفة، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والموارد المائية والري، والأجهزة الرقابية بكفرالشيخ لاسترداد أملاك الدولة واستعادة حق الشعب والحفاظ المال العام.
إزالة 70 تعديا على أملاك الدولة وأراض زراعية في كفر الشيخ.. صور
إزالة 70 تعديا على أملاك الدولة وأراض زراعية في كفر الشيخ.. صور
إزالة 70 تعديا على أملاك الدولة وأراض زراعية في كفر الشيخ.. صور
إزالة 70 تعديا على أملاك الدولة وأراض زراعية في كفر الشيخ.. صور

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